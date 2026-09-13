Slušaj vest

Kragujevac je sinoć bio prestonica najbolje letnje zabave u regionu! Četvrto izdanje Balkan Youth Festa stiglo je u srce Šumadije i napravilo atmosferu koja je premašila sva očekivanja. Hiljade mladih okupilo se da pod otvorenim nebom proslavi muziku, mladost i energiju po kojoj je ovaj putujući festival postao prepoznatljiv.

Apsolutna zvezda večeri bila je Teodora Džehverović, koja je od trenutka kada je zakoračila na binu izazvala pravu opštu euforiju. Poznata po besprekornim scenskim performansima i nezaustavljivoj energiji, Teodora je zapalila Kragujevac. Nizali su se njeni najveći hitovi, a publika je uglas pevala i plesala od prve do poslednje sekunde njenog nastupa.

Poseban aplauz i fantastičnu reakciju izmamila je Anastasija Rilak, koja je moćnim vokalom, izmeðu ostalog, otpevala i svoju pesmu „Biram slobodu“.

1/31 Vidi galeriju Youtfest Foto: Youtfest

Naravno, srce samog festivala – talentovana ekipa YouthStars tima (Ema Novaković, Marijo Jovanović, Ena Gogić i Đorđe Jovanović) – priredila je nastup dostojan najvećih svetskih pozornica. Njihov kontinuirani napredak, uigranost i scenski pokret, rezultat višemesečnog mentorskog rada sa vrhunskim stručnjacima, nagrađeni su gromoglasnim ovacijama.

Letnji karavan pod sloganom „Leto koje pamtiš“ bliži se svom spektakularnom završetku! Već sledećeg vikenda Balkan Youth Fest stiže na svoju poslednju stanicu – u Loznicu!

Na velikom zatvaranju ovosezonske turneje, publiku u Loznicu očekuje muzički zemljotres uz vokalnu divu Sanju Vučić, koja garantuje vrhunski provod. Uz nju, na binu izlaze i Anastasija Rilak, kao i fantastična YouthStars ekipa koja priprema poseban program za kraj uspešne sezone.

Pogledajte dodatni snimak: