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Sandra Afrika se vratila sa letnjeg odmora, a na beogradskom aerodromu, kada su je srele novinarske ekipe, progovorila je o svojim nekretninama i otkrila da otplaćuje kredit za stan, istakavši da je pred njom još mnogo rada.

Pevačica se, takođe, osvrnula i na nastup u klubu Asmina Durdžića, pa otvoreno progovorila o odnosu sa njim i Stanijom Dobrojević.

1/7 Vidi galeriju Sandra Afrika Foto: Kurir

"Podigla sam kredit"

- Otplaćujem stan koji sam uzela, imam ja još da radim. Podigla sam kredit za jedan stan, za manji, a za ovaj veći nisam. Imam dva stana. Bila sam na odmoru deset dana, bilo mi je prelepo ništa čitala nisam, niko me nije ništa pitao, nije me dirao - rekla je Sandra Afrika za "Blic", pa progovorila o ranijem gostovanju kod Asmina Durdžića u noćnom klubu.

"Stanija i Asmin su bili super prema meni"

- Ja se ne čujem sa gazdama klubova, niti ja svirke dogovaram, tu su menadžeri koji to rade. Gde god dođem dočekaju me, Otpevam to veče i idem kući. Do mog broja telefona ne mogu da dođu, menjam ih na mesečnom nivou. I Stanija i Asmin su bili prema meni super tada. Sve vreme su bili zajedno, dočekali su me i otpratili. Nas dve se nismo ni svađale, videle smo se posle toga kod Amidžija u emisiji. Ja nisam zlopamtilo, mene to ne zanima, ali itekako umem da odgovorim ako mi nešto ne prija - pričala je pevačica.

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić Foto: Prinstcreen, Printskrin/Instagram

Leto na moru

Podsetimo, Sandra Afrika uživala je ovog leta na crnogorskom primorju, gde su je mediji uslikali u Budvi tokom odmora na svojoj jahti, o kojoj je svojevremeno pričala da je "poklon od babe“.

1/7 Vidi galeriju Jahta Sandre Afrike Foto: Damir Dervišagić

Sandra se tada potpuno opustila i uživala u sunčanim danima, a mediji su zabeležili njeno izdanje u bikiniju i belom šorčiću. Pevačica je privukla pažnju svojim izgledom, a mnogi su komentarisali da izgleda nikad bolje.

Na jahti joj se tom prilikom pridružio i njen bivši partner Aleksandar Moskovljević Mikiša, koji je ujedno i njen menadžer. On je tom prilikom doneo voće, što je Sandru posebno obradovalo.