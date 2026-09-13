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Mahir Pjanić i Slađana Krnjajić imali su žestoku raspravu ispred hotela oko svog odnosa. Oni su želeli da ostanu na drugarskom relaciji, ali izgleda da je dopadanje ipak uradilo svoje i da će to biti jako teško.

- Grli me Leon, grliš me ti, grli me Velja - govorila je Slađa.

- Hoćeš da im zabranim? Ti i ja ovde ne možemo da imamo odnose zbog moje majke i sestre - pričao je Mahir.

- Ne možemo čak ni ovo da imamo - dodala je ona.

- Ako smo pričali i imamo neke stvari... Ti si za njih jedna gospođetina ovde. Ja bih prvi put imao ženu koja može da me isprati u svemu, a ti muškarca. Ja ne tražim da imaš nešto ovde sa mnom, ali ako se pretvori u jaku emociju nećemo da bežimo. Meni je pet meseci potrebno da stvari budu gotove napolju. Ja ću ovde da te ženim. Nisam hteo ovo da mi se desi, hteo sam da se vozim. Ti si moja karma, desila si mi se - pričao je Mahir.

Foto: Printscreen

- Meni nije ni dešavanje potrebno. Ja ću da budem iskrena prema tebi jer si zaljubljen u mene ja ću Leonu da objasnim neke stvari - dodala je Slađa.

- Da li ćeš da raskrstiš sa svima sve? - pitao je Mahir.

- Čula sam da smeta jer sedim sa njima. Hoćeš da ti kažem moje mišljenje o tebi? Ja sam tebi rekla neke stvari kad sam došla ovde i ovakve priče meni nisu potrebne. Šta se desilo upravo? Ovo nije trebalo da se desi, mogao si da me zaobiđeš - nastavila je ona.

- Ovo je zatvoren prostor, pokušao sam. Ti ovo možeš da negiraš, ali to je tako - rekao je Mahir.

- Mene ne zanima ljubavni odnos. Kao što kaže Car ne možeš nekome ni da se nasmeješ jer se sve tumači tri puta gore. Ja mislim da je Car kralj rijalitija, ima neverovatnu harizmu i ispada da mi se odmah dopada, pa ne mogu ni da pohvalim nekoga jer odmah ispada da bih bila sa njim - pričala je Slađa.

- Možeš da pohvališ. Ti ni za kim ne okrećeš glavu tako da pogledaš i vratiš, a to se dešava i kad smo posvađani. Ja sam sve potencirao... Meni se ovo nije desilo 20 godina. Ti i ja isto razmišljamo, ta stolom se samo pogledamo kad neko priča - dodao je on.

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