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Poznata pevačica Tanja Savić bila je sagovornica Nemanji Vujičiću u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' i tom prilikom progovorila je o preseljenju u stan u Beogradu na vodi, gde se preselila kako bi sinovima Maksimu i Đorđu olakšala školovanje.

- Najviše sam se preselila zbog dece tu kako bi investirala u bolju budućnost svoje dece. Njima je mnogo lakše u ovoj školi, sve im je na engleskom, bolje se snalaze na engleskom nego na našem jeziku - kaže Tanja, a onda je otkrila da ona i njen partner Muki Bešić rade na bebi.

- Mnogo ljudi nam piše, ima mnogo hejtera, to su ljudi koji stoje iza tastature i svoje slobodno vreme tako provode. Ima i zluradih komentara. Oni misle da ja Mukija držim tu i zezam ga i da mu neću rodite dete. Ja želim da Mukiju rodim dete, svi se bore za potomstvo, pa i mi. Mi jesmo u tom nekom procesu, mi smo zajedno pet gopdina i normalno je i da radimo na bebi, ali verovatno da mora da se ubaci i pomoć medicine i stručnih lica da se oplodnja desi. Nije nemoguće, postoji i vantelesna oplodnja, ja imam skoro 42 godine i polako mi taj biološki sat otkucava. Ja mislim da dok se čovek ne sredi, ako odem na planinu i ne viđate me duže vreme da znate da radim na bebi - rekla je pevačica i dodala:

1/10 Vidi galeriju Tanja Savić Foto: Marko Kranjc

- Ne treba odustajati, nisam ni prva, ni poslednja. Boprim se i boriću se. Kad sam pitala decu da li bi voleli da mama rodi s Mukijem još jednu bebu sa Mukijem, oni su rekli da su oni već veliki, ja sam im rekla da je to još bolje jer ima ko da čuva bebu. To je dobitna kombinacija ako nas Bog pogleda, ja bih plakala od sreće - poručila je Tanja i progovorila o usvajanju dece.

"Usvojili bismo dete"

- Zašto da ne? Usvojili bismo dete, ja sam takva da bih pomogla svima, usvojila bih crnče, usvojila bih decu u Africi, otvorila bih azil za pse. Ta nedužna bića bih zaštitila. Veoma sam empatična - rekla je pevačica i otkrila da li se plaši momenta kada će sinovi porasti i osamostaliti se.

- Samo se bojim pošto sam ja balkanska majka, tako smo odrastali. Večito sam ja ta koja prinosi duks, oblači decu. Decu moramo usmeriti i ja ih od sada učim već da ih život neće maziti - otkriva Tanja, a onda je progovorila o poslovnim planovima.

1/6 Vidi galeriju Tanja Savić Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES

- Manje je nastupa, ima dva meseca kako nisam radila, treba mi da se osamim sa svojom porodicom, da se odmorim, škola nas je malo poremetila, mislim da ćemo u oktobru da odemo na more. U muzičkom sam studiju, imam dosta novih saradnika i novih pesama. Vidimo se sa novim pesmama, jedva čekam da čujete, izbaciću uskoro tri u narednom periodu u r5oku od dva, tri meseca - otkriva Tanja.

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