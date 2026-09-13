JOŠ JEDAN OSKAR U RUKAMA DRAGANE MIRKOVIĆ: Nagrađena kao ikona muzike FOTO
- Dragana Mirković je u Inzbruku dobila Oskar Grand 2026 u kategoriji 'Ikona muzike'.
- Priznanje joj je uručeno pred nastup, a publika ju je izabrala sa 49,6 odsto glasova.
- Statua je unikatno delo Stefana Petrova, ručno ukrašena sa 1.500 kamenčića.
Balkanska zvezda Dragana Mirković primila je 12. septembra u Inzbruku prestižni „Oskar Grand 2026“ u kategoriji „Ikona muzike“.
Ovo posebno priznanje uručeno joj je neposredno pre nastupa u tamošem klubu. Dragana se u hotelu u kojem je boravila sastala sa producentom i vlasnikom Grand Music Studija Aleksijem Marinovim, koji joj je tom prilikom predao posebno izrađenu statuu i zlatno počasno pismo.
Vidno dirnuta ovim lepim gestom, muzička zvezda zahvalila je na priznanju i nije krila radost zbog još jedne nagrade koja je stigla kao potvrda njene višedecenijske uspešne karijere.
– Uvek uspevate da me obradujete, uvek me iznenadite nečim novim i lepim – poručila je Dragana.
Oskar je unikatno autorsko delo bugarskog vajara Stefana Petrova. Statua predstavlja logo Grand Music Studija i ručno je ukrašena sa čak 1.500 kamenčića.
Dragana Mirković ubedljivo je osvojila prvo mesto sa impresivnih 49,6 odsto glasova publike.
Nakon više od četiri decenije na sceni, brojnih hitova i velikih koncerata širom regiona i sveta, Dragana Mirković primila je još jedno značajno priznanje, koje potvrđuje status jedne od najvećih i najvoljenijih muzičkih zvezda na Balkanu.
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