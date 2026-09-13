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Love Island Adria počeo je sa emitovanjem, a region bruji o atraktivnim takmičarima koje ćemo naredna dva meseca gledati u najpoznatijem ljubavnom šou!

U vilu na Tenerifima useliće se deset učesnika, a svako od njih u ovu zanimljivu avanturu kreće sa različitim očekivanjim - neko u potrazi za ljubavlju, neko spreman da izađe iz zone komfora, a neko u želji za novim iskustvima i poznanstvima.

Među takmičarima je i harizmatična Srpkinja, buduća kostimografkinja, Teodora Drina Jevđović, koja ima 22 godine i dolazi iz Čačka.

Drina za sebe kaže da je iskrena i radoznala devojka, avanturističkog duha. Bavi se gimnastikom, a hobi joj je slikanje.

Iza sebe ima jednu ozbiljnu vezu, a srce joj je već bilo slomljeno, i to nedavno, kada je pre nekoliko meseci saznala da joj je partner bio neveran.

Sa prelepom Drinom dobili smo ekskluzivnu priliku da porazgovaramo pred početak šoua, kada nam je otkrila šta očekuje od učešća, ali i kakvog muškarca traži.

Foto: Press

Šta te je navelo da se prijaviš za Love Island?

- Prijavila sam se iz radoznalosti i radi nekog neočekivanog obrta.

Kakav to neočekivani obrt očekuješ?

- Da pronađem ljubav, ja se nadam.

Da li to ima veze sa slomljenim srcem koje si nedavno doživela?

- Jednostavno želim da nastavim dalje. Ne bih da kažem da ima veze, ali kad se jedna priča završi, vreme je da druga počne.

Kada se ta priča završila?

- Završila se zimus.

Reč je bila o prevari. Da li bi i kako reagovala da ti se u šou dogodi nešto slično? Da li si već iskusna na tom polju?

- Čovek ne može biti toliko iskusan na tom polju, ali ako se desi nešto slično, jednostavno, drugačija je situacija, videćemo kako će teći.

Foto: Printscreen

Koji je bio prvi osećaj koji si imala kada si kročila na tlo Tenerifa?

- Počela sam da vrištim od radosti. Na Tenerife sam htela da idem godinama. Baš sam se oduševila i prirodom i okeanom... I samim tim što me čeka ovde. Oduševljena sam!

Šta očekuješ od takmičenja?

- Očekujem dobru zabavu, neke zanimljive momente. Da li će biti dobri ili loši - ja se nadam i jednim i drugim. Videćemo kako će sve to proći, ali mislim da će biti jako interesantno.

Kakvog muškarca priželjkuješ da uđe u vilu? Koji je tvoj tip?

- Neko ko će me oboriti s nogu nadam se da će biti tamnoput, jak... Da će biti pravo muško. To je to što se tiče fizičkih karakteristika, a psihički - neko ko će se poklopiti sa mnom na hemijskom nivou, to već ne znam ko može biti.

Kod tebe je bitnija hemija od fizike?

- Jeste!

kurir / telegraf

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