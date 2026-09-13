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Počeo je najpoznatiji rijaliti na svetu Love Island. Lepi i mladi učesnici širom Balkana koji su želeli da pronađu pravu ljubav prijavili su se za ovaj format, a samo su odabrani uspeli da dođu na Tenerife.

Dragana Mićalović voditeljka je naše verzije ovog formata - Love Island Adria i prvo je gledaocima pokazala vilu u kojoj će takmičari živeti naredna dva meseca.

Love Island Adria Foto: Printscreen

Nakon uvoda pet devojaka uselilo se u luksuzni prostor,  a narator emisije u jednoj momentu je šokirao gledaoce.

"Ceca i Jeca stižu"

"Sada ulaze Ceca i Jeca", rekao je u šaljivom tonu.

Iako su mnogi pomislili da je reč o naše dve poznate pevačice, ipak su se na vratima pojavile Drina i Lara.

Love Island Adria Foto: Printscreen

Drina je Čačanka, dok Lara dolazi iz Beograda. Obe žele da upoznaju muškarca svog života, a da li će u tome uspeti ostaje nam da vidimo.

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Rijaliti Love Island

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Tasa posle koncerta sa tatom Izvor: Kurir