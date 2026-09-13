"ULAZE CECA I JECA" Novi ljubavni rijaliti šokira: Voditelj najavio spektakl kakav se nije video, a onda su se pojavila NJIH DVE
- Počeo je Love Island Adria, a voditeljka Dragana Mićalović pokazala je vilu na Tenerifima u kojoj će učesnici živeti naredna dva meseca.
- Narator je najavio dolazak 'Cece i Jece', ali su se na vratima pojavile Drina iz Čačka i Lara iz Beograda.
Počeo je najpoznatiji rijaliti na svetu Love Island. Lepi i mladi učesnici širom Balkana koji su želeli da pronađu pravu ljubav prijavili su se za ovaj format, a samo su odabrani uspeli da dođu na Tenerife.
Dragana Mićalović voditeljka je naše verzije ovog formata - Love Island Adria i prvo je gledaocima pokazala vilu u kojoj će takmičari živeti naredna dva meseca.
Nakon uvoda pet devojaka uselilo se u luksuzni prostor, a narator emisije u jednoj momentu je šokirao gledaoce.
"Ceca i Jeca stižu"
"Sada ulaze Ceca i Jeca", rekao je u šaljivom tonu.
Iako su mnogi pomislili da je reč o naše dve poznate pevačice, ipak su se na vratima pojavile Drina i Lara.
Drina je Čačanka, dok Lara dolazi iz Beograda. Obe žele da upoznaju muškarca svog života, a da li će u tome uspeti ostaje nam da vidimo.
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