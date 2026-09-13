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Košarkaš Miloš Teodosić i odbojkašica Maja Ognjenović navodno su obnovili emotivnu vezu 13 godina nakon raskida. U jeku priče o njihovom pomirenju, ona se oglasila na Instagramu.

Maja Ognjenović poslala je snažnu poruku o tome kako je ljubav poenta svega.

- I otkriće se na strašnom sudu da je jedini smisao života na zemlji bila ljubav - napisala je ona.

1/5 Vidi galeriju Maja Ognjenović Foto: Printskrin/Instagram

Kako je počela njihova ljubav

Ljubavna priča Maje i Teodosića započela je još 2008. godine na početku njihovih uspešnih sportskih karijera.

Već 2010. godine objavili su veridbu dok su oboje nastupali za grčki klub „Olimpijakos“ i živeli pod istim krovom. Ipak, nakon četiri godine zajedničkog života i veze, na iznenađenje mnogih usledio je raskid 2013. godine umesto očekivanog venčanja.

Glavni razlog prekida veridbe bile su profesionalne obaveze na različitim krajevima sveta – Miloš je karijeru nastavio u Moskvi, dok je Maja otišla u Berlin. Velika udaljenost dovela je do hlađenja emocija, dok su oboje tada demantovali glasine da se u njihov odnos umešala treća osoba. Nakon razlaza, oboje su pronašli sreću u brakovima koji su u međuvremenu okončani, čime su se ponovo stvorili uslovi za obnovu stare ljubavi.

Inače, dok javnost ne prestaje da bruji o njihovom navodnom pomirenju i bivša žena Miloša Teodosića je u centru medijske pažnje zbog raskida sa Pavlom Mensurom.

1/6 Vidi galeriju Maja Ognjenović Foto: Srdjan Stevanovic/Srdjan Stevanovic/STARSPORT, Predrag Milosavljevic/Starsport.rs ©/2021 Predrag Milosavljevic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic / STARSPORT

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