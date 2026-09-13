MAJA OGNJENOVIĆ SE OGLASILA NAKON VESTI DA JE PONOVO SA TEODOSIĆEM! Jednom rečenicom svima stavila do znanja šta je istina: Otkriće se da...
- Maja Ognjenović se oglasila na Instagramu usred priča da je obnovila vezu sa Milošem Teodosićem posle 13 godina.
- Objavila je poruku da je jedini smisao života na zemlji ljubav, bez direktnog pominjanja navodnog pomirenja.
- Njihova veza je počela 2008, verili su se 2010, a raskinuli 2013. zbog udaljenosti i karijera u različitim gradovima.
Košarkaš Miloš Teodosić i odbojkašica Maja Ognjenović navodno su obnovili emotivnu vezu 13 godina nakon raskida. U jeku priče o njihovom pomirenju, ona se oglasila na Instagramu.
Maja Ognjenović poslala je snažnu poruku o tome kako je ljubav poenta svega.
- I otkriće se na strašnom sudu da je jedini smisao života na zemlji bila ljubav - napisala je ona.
Kako je počela njihova ljubav
Ljubavna priča Maje i Teodosića započela je još 2008. godine na početku njihovih uspešnih sportskih karijera.
Već 2010. godine objavili su veridbu dok su oboje nastupali za grčki klub „Olimpijakos“ i živeli pod istim krovom. Ipak, nakon četiri godine zajedničkog života i veze, na iznenađenje mnogih usledio je raskid 2013. godine umesto očekivanog venčanja.
Glavni razlog prekida veridbe bile su profesionalne obaveze na različitim krajevima sveta – Miloš je karijeru nastavio u Moskvi, dok je Maja otišla u Berlin. Velika udaljenost dovela je do hlađenja emocija, dok su oboje tada demantovali glasine da se u njihov odnos umešala treća osoba. Nakon razlaza, oboje su pronašli sreću u brakovima koji su u međuvremenu okončani, čime su se ponovo stvorili uslovi za obnovu stare ljubavi.
Inače, dok javnost ne prestaje da bruji o njihovom navodnom pomirenju i bivša žena Miloša Teodosića je u centru medijske pažnje zbog raskida sa Pavlom Mensurom.
Pogledajte dodatni snimak: