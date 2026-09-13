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Najgledaniji rijaliti na svetu Love Island počeo je sa emitovanjem i kod nas pod nazivom Love Island Adria na Prvoj televiziji.

Voditeljka Dragana Mićalović otvorila je spektakularnu vilu na Tenerifima gde će naredna dva meseca zgodni i lepi momci i devojke provesti u potrazi za svojom srodnom dušom.

1/4 Vidi galeriju Love Island Adria Foto: Printscreen

Na samom početku Gaga je pokazala ostrvo, vilu i prostorije. Potom su se uselile devojke koje su odmah na početku upoznale momke i uparile se sa njima.

Inače, Love Island je rijaliti u kom da bi ostao moraš da budeš u paru, a širom planete takmičari nakon rijalitija ostvaraju dublje odnose, veridbe i brakove, a neki su već godinama u srećnim zajednicama i imaju decu. Takođe, ovaj format je najpopularniji rijaliti format na svetu, te učesnicima daje ogromnu pažnju javnosti i milione pratilaca, te kasnije i poslovnih uspeha.

Obrti na uparivanju

Na samom uparivanju desili su se već određeni preokreti jer su devojke menjale momke sve do konačnog spajanja.

1/5 Vidi galeriju Love Island Adria Foto: Printscreen

Ipak, prvi obrt produkcija je uradila na samom početku. Uvela je momka, Jovana, koji je imao par sati da upozna već uparene devojke i "otme" svom cimeru onu koja mu se najviše dopada.

Izbacivanje?

Iako se najviše zbližio sa Entonijem na samom kraju prve epizode odlučio je da uzme baš njegovu devojku, te su ostali učesnici ostali potpuno nemi. Dragana je saopštila da na ostrvu ljudi koju su "samci" ispadaju, a da li će upravo to zadeseti Entonija ili je produkcija osmislila obrt ostaje nam da saznamo u sledećoj epizodi.

1/7 Vidi galeriju Love Island Adria Foto: Printscreen

Šta je Love Island?

Podsećamo, Love Island je rijaliti format u kom zgodni i lepi momci i devojke upoznaju jedni druge u želji da ostvare dublji odnos i pravu vezu. Upoznavanje se dešava na egzotičnoj destinaciji, a tokom samog formata događaju se razni obrti, preokreti i drame kakvu domaća javnost još nije videla.

Najinteresantniji period takmičenja je period "Casa Amora" u kom se uvode potpuno novi momci i devojke, a prvobitni koju su do tada već nedeljama u emotivnim vezama se razdvajaju po vilama. Devojkama dolaze novi momci, a momcima nove devojke, nakon određenog broja dana takmičari odlučuju da li ostaju u istom paru ili će se oprobati u novom odnosu, tada dolazi do najvećih drama i ključnih momenata samog formata.

Rijaliti se odigrava u realnom vremenu, te publika glasa i kontroliše odnose u vili, potpuno besplatno preko aplikacije. Publika može da spoji ili rastavi parove, izbaci, ali i odluči šta će se učesnici raditi tokom dana.

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