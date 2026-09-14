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Voditeljka Marija Egelja podelila je sa pratiocima nekoliko prizora sa porodičnog odmora, na kom uživa sa suprugom Aleksandrom Dabićem i njihovim sinovima.

Na jednoj od objava moglo se videti kako Aleksandar provodi vreme sa starijim naslednikom uz partiju stonog tenisa, dok je u drugom kadru zabeležen nešto mirniji porodični trenutak – biznismen je tokom šetnje držao za ruku mlađeg sina.

Marija nije izostavila ni fotografije sa plaže, pa je pokazala zavidnu figuru u bež bikiniju, preko kog je nosila raskopčanu košulju. Pozirala je pored ležaljke, ali je uz objavu kroz šalu stavila do znanja da odmor sa dvojicom dečaka ipak ne ostavlja mnogo prostora za dugo izležavanje. Voditeljka je duhovito poručila da mame dvojice sinova praktično nemaju vremena ni da sednu, jer čim pokušaju da predahnu, odmah sledi nova obaveza.

1/6 Vidi galeriju Marija Egelja Foto: Pritnscreen

Bila verena za fudbalskog trenera

Inače, Marija je pre braka sa Aleksandrom Dabićem bila u emotivnoj vezi sa fudbalskim trenerom Ljubišom Rankovićem, koji je od nje stariji 16 godina. Njih dvoje bili su i vereni, ali do braka nije došlo.

Egelja je ranije govorila o tome koliko joj suprug znači u svakodnevnom porodičnom životu, posebno od kada su dobili decu. Isticala je da bez dobre organizacije i podrške partnera nije lako uskladiti sve obaveze.