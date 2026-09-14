KAKVOG MUŽA IMA NAŠA VODITELJKA! Otišli na letovanje, ona se sunča a on sa sinovima igra stoni tenis, šeta... (FOTO)
- Marija Egelja je podelila fotografije sa porodičnog odmora sa suprugom Aleksandrom Dabićem i njihovim sinovima.
- Na objavama se vidi kako on igra stoni tenis sa starijim sinom i šeta mlađeg, dok je voditeljka pokazala figuru na plaži i našalila se na račun odmora sa decom.
Voditeljka Marija Egelja podelila je sa pratiocima nekoliko prizora sa porodičnog odmora, na kom uživa sa suprugom Aleksandrom Dabićem i njihovim sinovima.
Na jednoj od objava moglo se videti kako Aleksandar provodi vreme sa starijim naslednikom uz partiju stonog tenisa, dok je u drugom kadru zabeležen nešto mirniji porodični trenutak – biznismen je tokom šetnje držao za ruku mlađeg sina.
Marija nije izostavila ni fotografije sa plaže, pa je pokazala zavidnu figuru u bež bikiniju, preko kog je nosila raskopčanu košulju. Pozirala je pored ležaljke, ali je uz objavu kroz šalu stavila do znanja da odmor sa dvojicom dečaka ipak ne ostavlja mnogo prostora za dugo izležavanje. Voditeljka je duhovito poručila da mame dvojice sinova praktično nemaju vremena ni da sednu, jer čim pokušaju da predahnu, odmah sledi nova obaveza.
Bila verena za fudbalskog trenera
Inače, Marija je pre braka sa Aleksandrom Dabićem bila u emotivnoj vezi sa fudbalskim trenerom Ljubišom Rankovićem, koji je od nje stariji 16 godina. Njih dvoje bili su i vereni, ali do braka nije došlo.
Egelja je ranije govorila o tome koliko joj suprug znači u svakodnevnom porodičnom životu, posebno od kada su dobili decu. Isticala je da bez dobre organizacije i podrške partnera nije lako uskladiti sve obaveze.
„Najbitnija je organizacija i da imate supruga uz sebe kao podršku i pomoć. Tako da uz dobru organizaciju i dobru decu, svi slušaju i sve je lakše. Ja sam dobro, hvala Bogu, kao i prvi put posle tog prvog porođaja brzo mi je prošao taj proces oporavka. Za sada smo u dobrom ritmu i nadam se da će tako i ostati“, govorila je voditeljka.