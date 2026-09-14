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Dejan Ćirković Ćira već pune tri decenije uživa u skladnom braku sa suprugom Ljiljanom, sa kojom je napravio porodični dom u Nemačkoj i dobio dvoje dece.

Iako retko deli detalje o svom privatnom životu, pevač je jednom prilikom otvorio dušu i ispričao kako je počela njihova ljubavna priča.

Otkrio je zbog čega je strepeo kada joj je prilazio, ali i kako je njihova naslednica Jovana izrasla u pravu lepoticu koja pleni izgledom bez ijednog estetskog zahvata.

Ćira je svoju suprugu Ljiljanu upoznao u specifičnim okolnostima, i to na mestu gde je redovno nastupao.

- Suprugu sam upoznao u jednoj kafani u Nemačkoj u kojoj sam svirao sa Žikom Jakšićem. Nisam mogao da je upoznam u biblioteci, jer tamo nikada ne ide, u kafani sam jedino imao šansu - našalio se pevač opisujući njihov prvi susret.

1/7 Vidi galeriju Dejan Ćirković Ćira Foto: Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić

U tom periodu, Žika i on su svirali svakodnevno. Dok je Žika već bio oženjen, Ćira je i dalje bio slobodan. Ljiljana je u tu kafanu došla svega dva puta, ali je njen neverovatan izgled odmah privukao pevačevu pažnju, pa je preko njene drugarice uspeo da dođe do njenog broja telefona.

Iz ove dugogodišnje ljubavi rodila se i njihova ćerka Jovana, koja je lepotu u potpunosti nasledila od majke Ljiljane. Kada je pevač jednom prilikom podelio zajedničku fotografiju sa ćerkom, javnost je ostala zatečena njenim izgledom.

Mnogi su odmah primetili da je Jovana prava prirodna lepotica, te da za razliku od mnogih devojaka danas, na sebi nema apsolutno nikakve filere niti silikone, zbog čega u javnosti opravdano nosi epitet „barbike“ sa potpuno prirodnim izgledom.