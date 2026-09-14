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Ugostiteljka, influenserka i prijateljica pevača Darka Lazića, Kristina Kika Živković, podelila je uznemirujući snimak nasilja koji je doživela.

Foto: Preent Screen

Influenserka nije više želela da krije i ćuti o onome što joj se dogodila, pa je slučaj prijavila policiji, iako je dugo bilo strah toga.

Kika je podelila uznemirujući snimak na kojem se vidi kako joj muškarac prilazi i pesnicom je udara u glavu nakon čega je ona nepomično ostala da leži na podu. Njoj je potom gost lokala prišao, a onda je ostavio da leži bespomoćno na podu dok se muškarac koji je udario nije vratio, uhvatio je za ruku i vukao po podu.

1/11 Vidi galeriju Kristina Kika Živković Foto: Printscreen/Instagram

Stravične scene zgrozile su narod, pogotovo žene, a ovim povodom se oglasila mlada pevačica Anastasija Ićurup.

- Ko god fizički, psihički ili s**sualno zlostavlja ženu, dete, čoveka, psa, neka se plaši Boga. Nasilje nije veličina muškosti već poraz. Pimitivizam i bolestan nagon za iživljavanjem - napisala je mlada pevačica uz potresni snimak.

Ona je potom podelila i Kikine fotografije na kojima se vide jezive povrede na licu.

Foto: screenshot instagram

- Stop nasilju nad ženama. Reagujte dok još nije kasno. Ćutanje i okretanje glave nisu rešenje!!! - poručila je Anastasija Ićurup.

Kika: "Dosta sam ćutala!"

Kristina Kika Živković oglasila se nakon užasa koji je doživela. Objavila je potresni snimak i strašne fotografije sa povredama i podlivima na licu.

- STOP NASILJU NAD ŽENAMA! Dosta sam ćutala. Dosta sam trpela. Dosta sam se plašila. Sada sam odlučila da progovorim o onome što sam godinama nosila u sebi. Na ovom snimku sam ja. Na njemu se vidi fizički napad koji sam preživela 31. maja. Vidi se nasilje nadamnom i trenutak u kojem ljudi pokušavaju da me zaštite i razdvoje od napadača. Dugo nisam smela da prijavim ono što mi se dešavalo. Ne zato što se nije dogodilo, već zato što sam se plašila za sebe i svoju porodicu. Trpela sam pretnje, nasilje i zastrašivanje i živela u strahu šta bi moglo da se dogodi ako progovorim. Danas više ne želim da ćutim - napisala je i dodala:

Gospodin N. R. iz Šapca je osoba sa kojom povezujem ono što sam lično doživela i zbog čega sa se sada obratila nadležnim institucijama. Ne želim da bilo ko donosi presudu preko društvenih mreža - želim da se sve što sam prijavila ispita i da institucije utvrde činjenice. Pored ovog snimka, sačuvala sam i druge dokaze o pretnjama, uznemiravanju i vređanju, kao i objavljivanju mojih privatnih fotografija. Sve to sam spremna da predam nadležnim organima. Posebno želim da kažem da ljudi koji su se te noći našli tu i pokušali da mi pomognu nisu bili slučajni prolaznici. Bili su ljudi koji su se zatekli u objektu i koji su, koliko sam ja doživela i videla, takođe bili izloženi neprijatnostima i nasilju te noći. Ne objavljujem ovo da bih pozvala bilo koga na osvetu, vređanje ili nasilje. Objavljujem jer sam žrtva i više ne želim da se ponašam kao da se ništa nije dogodilo. Niko nema pravo da me tuče. Niko nema pravo da mi preti. Niko nema pravo da me zastrašuje. Niko nema pravo da moje privatne fotografije koristi protiv mene. I niko ne treba da se stidi zato što je preživeo nasilje. Ja se više ne stidim. Ja više ne ćutim. Tražim samo da se čuje moja strana, da se pogledaju dokazi i da nadležni organi urade ono što je njihov posao. STOP NASILJU NAD ŽENAMA. STOP ĆUTANJU. ŽRTVA NIJE KRIVA - napisala je ona.

Inače, Kristina Kika Živković je ugostiteljka iz Šapca, influenserka koju na Instagramu prati više od 13.000 ljudi i prijateljica je porodice Lazić.

Ona na svom profilu ima nekoliko fotografija i snimaka sa Darkom, kao i njegovim bratom Draganom čiju je smrt teško podnela.

Prijavite nasilje

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni.

Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-46