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Pevačica Mala Cana gostovala je u jednoj emisiji tokom vikenda, a razgovor je u jednom trenutku poprimio potpuno neočekivan tok. Naime, voditeljka joj je postavila pitanje koje je pevačicu toliko iznenadilo da se čak prekrstila, a potom je usledilo i objašnjenje o pokojnom suprugu Andriji Bajiću.

Foto: Privatna arhiva

Cana je u emisiju došla kako bi govorila o aktuelnom sukobu koji je izbio između nje i ćerki pokojnog pevača Andrije Bajića, ali se tema razgovora iznenada promenila.

Voditeljka ju je upitala da li je čula glasine koje kruže među kolegama da je "crna udovica“, odnosno žena uz koju muškarci navodno umiru.

Da li je tačno da te kolege ogovaraju da si crna udovica? - upitala je voditeljka.

Cana je ostala zatečena.

Ko? Prvi put čujem, stvarno - odgovorila je pevačica.

Voditeljka joj je potom dodatno pojasnila na šta misli.

Da si crna udovica, kažu da muškarci s kojima si budu doživeli nešto, da umiru?

Gospode Bože! - uzviknula je Cana.

Voditeljka je potom navela da postoje žene za koje se priča da ih prati takva „sudbina“, dodajući da i sama poznaje jednu takvu osobu.

Ja imam jednu drugaricu koja, s kojim god muškarcem da je bila, stvarno jeste poginuo - rekla je voditeljka.

Mala Cana se zatim osvrnula na svog pokojnog supruga Andriju i objasnila da je njegova zdravstvena situacija bila ozbiljna mnogo pre nego što je preminuo.

Dušo, moj Andrija je trebalo pre 10 godina da ide na dijalizu. Bio je bubrežni bolesnik. To je kod njih u familiji tako, nažalost. Znači, preko 10 godina doktor se borio sa vitaminima i suplementima, a ja sa ishranom. Znate šta to znači? Da moj Andrija 10 godina nije otišao na dijalizu - ispričala je pevačica.

1/5 Vidi galeriju Mala Cana Foto: Kurir

"Njegove ćerke su me napale"

Podsetimo, Cana je, zatim, iznela detalje sukoba sa Andijinim ćerkama:

- Problematika sa ćerkama je nastala u bolnici u Pančevu, ne znam šta hoće od mene. Vređaju me, psuju, prete! Tada kada su me napale u Pančevu, ja želim sada da povratim sebe i imam prijatelje, sveštena lica i doktore, ja sam jako smršala, ja svakodnevno idem na groblje. Duhovno venčanje smo tražili, a vladika nam je rekao da je sređeno, ali se on razboleo. Ja jesam bila u njegovom životu kraljica, a on je bio moj kralj. Ja sam u životu klekla ispred Boga i ispred njega, i lažem, izvinjavam se, klekla sam ispred doktora na VMA. Ta situacija će se tek rešavati, ja sigurno neću ostati na tome, makar mi poslednje u životu bilo. Ta kuća je ostala ćerkama, a tačno me ne zanima šta misle o meni - govorila je Mala Cana, te je nastavila:

Ovako su izgledale Andrijine ćerke kada ih je ekipa Kurira zatekla:

00:08 Mala Cana i ćerke Andrije Bajića oči u oči Izvor: Kurir

Fizički su me napale u Pančevu ispred njega, on je ležao u krevetu. Ja sam se samo držala za krevet njegov kod nogu, spustila sam glavu i vikala sam da hoću da budem pored svog muža, bila sam svesna da će doći sestre, to je bila katastrofa. On je njih imenom dozivao, da me puste, da me ne diraju. Mora neko nešto da shvati, mene to uopšte nije povredilo. Ja sam bila modra sva! Njega je povredilo, a mene boli to što je on gledao. Meni je on bio sve. Ja sam ujutru od sedam, uveče do devet sedela ispred bolnice, svaki dan! Nijedan dan nisam izostala.