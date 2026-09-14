Na otvaranju Smederevske jeseni Crvena jabuka je oduševila publiku hitovima, dok je kiša stala uz pesmu 'Bježi kišo s prozora'.
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CRVENA JABUKA ZAUSTAVILA PLJUSAK U SMEDEREVU: Hiljade ljudi pevalo pod kišobranima, a onda se desila čarolija (VIDEO/FOTO)
- Crvena jabuka je na otvaranju Smederevske jeseni pesmom 'Bježi kišo s prozora' zaustavila provalu oblaka, dok je publika ostala uz bend uprkos kiši.
- Tokom nastupa pevali su se hitovi 'Dirlija', 'Od srca do srca' i 'Tugo nesrećo', a koncert je završen pesmom 'Tamo gde ljubav počinje'.
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Na otvaranju manifestacije Smederevska jesen pop rok bend Crvena jabuka je pesmom "Bježi kišo s prozora" uspela da zaustavi provalu oblaka uz publiku koja je u ritmu pesme mahala kišobranima.
S obzirom da je kiša padala veći deo nastupa publika se nije razilazila već ih je iz minut u minut bilo sve više. Energija benda i publike doprinela je da kiša stane i da bezvremenski hitovi učine čaroliju. U glas se pevala "Dirlija", "Od srca do srca", "Tugo nesrećo", a koncert je završen simbolično pesmom "Tamo gde ljubav počinje".
Crvena jabuka Foto: Privatna arhiva
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Nakon Smedereva bend nastavlja obeležavanje 40 godina postojanja turnejom u Kanadi i Americi veće narednog vikenda, Kalgari 18.09. Vankuver 19.09. St.Luis 25.09. Čikago 26.09. Toronto 2.10. i Njujork 03.10.
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