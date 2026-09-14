Na otvaranju manifestacije Smederevska jesen pop rok bend Crvena jabuka je pesmom "Bježi kišo s prozora" uspela da zaustavi provalu oblaka uz publiku koja je u ritmu pesme mahala kišobranima.

S obzirom da je kiša padala veći deo nastupa publika se nije razilazila već ih je iz minut u minut bilo sve više. Energija benda i publike doprinela je da kiša stane i da bezvremenski hitovi učine čaroliju. U glas se pevala "Dirlija", "Od srca do srca", "Tugo nesrećo", a koncert je završen simbolično pesmom "Tamo gde ljubav počinje".