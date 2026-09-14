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Pevač Isak Šabanović prirediće svoj prvi solistički koncert u Beogradu, koji je zakazan za 5. decembar u MTS dvorani.

Pošto je svoje prve muzičke velike korake napravio upravo u srpskoj prestonici, gde je milionima ljudi ostavio utisak najboljeg rokera u takmičenju "Zvezde Granda" osvojivši drugo mesto, muzičar je odlučio da njegov prvi spektakl bude upravo u Beogradu.

Nakon uspešne letnje turneje, Šabanović je počeo sa pripremama za koncert, počevši od tonskih probi, biranja repertoara i specijalnih gostiju. Iako mu je rok u duši, na njegovom spisku pesama naći će se i neki od vanvremenskih narodnih hitova.

Isak Šabanović tokom takmičenja "Zvezde Granda" Foto: Ana Paunković, Printskrin/Prva

- Budući da se muzikom bavim dugi niz godina, u Beogradu sam se afirmisao i ušao u estradni svet. Odavno sam ovo planirao, ali plašio sam se da napravim prvi korak. Na nagovor mog tima, rešio sam da zakažem MTS dvoranu, čiji je prostor intiman i prelep. Neka sve ide spontano, pa kako bude. Ovo ne radim, da bih rasprodao dvoranu, iako je to na kraju nama svima cilj. Želim da bude posebno veče sa puno emocija, nadam se da se neću rasplakati kao što to umem (smeh) - izjavio je Isak, koji priprema i novi album.

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