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Srpska estrada bogata je talentovanim i lepim izvođačima, a neki od njih su miljenici ženske populacije bez obzira na godine, bračni status i fizički izgled.

Iako su ukusi različiti, neki od pevača važe za najveće šmekere i najpoželjnije muškarce zbog svoje harizme, ponašanja ili stajlinga.

Ovo su najveći šmekeri srpske estrade po mišljenju veštačke inteligencije.

Aca Lukas

Pevač je prvi na listi najvećih šmekera, a kako navodi veštačka inteligencija, poznat je po prepoznatljivom glasu, ali i harizmi koja ne prolazi nezapaženo. Energija i stav ga čine neodoljivim.

1/5 Vidi galeriju Aca Lukas Foto: Petar Aleksić, Kurir Televizija

Nikada se nije pravio da je nešto što nije i to dodatno znači za njegovu reputaciju šmekera. Iza sebe ima tri braka, a može se pohvaliti i ulogom dede.

Aco Pejović

Pejović se našao drugi na listi najvećih šmekera, kako navodi veštačka inteligencija, na sceni deluje opušteno i sigurno u sebe što mnogima deluje privlačno.

1/16 Vidi galeriju Aco Pejović Foto: Milos Vracar/Zeljko Jankovic

Uvek je doteran ali bez preterivanja, a smatraju ga "gradskim i prizemnim" likom. To što privatan život drži daleko od očiju javnosti čini ga još privlačnijim i misterioznijim.

Željko Joksimović

Željko uvek izgleda doterano i sofisticirano, sa stilom koji odiše klasom i smirenom samouverenošću. Njegov izgled je elegantan, ali ne preterano kićen, što mu daje poseban šmek. Pojava mu je mirna, ali moćna. Ne mora da se forsira da bi bio primetan – njegov stav i energija govore sami za sebe.

1/17 Vidi galeriju Željko Joksimović Foto: ATA images

Mile Kitić

Mile ima tu autentičnu harizmu čoveka "iz naroda" koja osvaja publiku. Veteran srpske estrade deluje kao neko ko je izuzetno iskren, a to ljudi jako cene.

On je na sceni više od četiri decenije i kroz sve te godine uspeo je da ostane jedan od najpopularnijih i najuticajnijih pevača narodne muzike. Njegove hit pesme i energični nastupi učinili su ga legendom i pravim autoritetom u žanru. Mile je svojim stilom, harizmom i pozitivnom energijom zadržao veliku publiku kroz generacije, a njegovo iskustvo i doslednost ga zaista čine veteranom šarma i estrade.

1/5 Vidi galeriju Posle više od pet decenija uspešne karijere, Milanče Radosavljević večeras, 3. jula, održaće svoj prvi veliki solistički koncert na Tašmajdanu. Tim povodom brojne poznate ličnosti došle su da mu pruže podršku, a među njima je bio i Mile Kitić, koji godinama ceni i prati rad legendarnog pevača. Foto: Kurir, Petar Aleksić

Sloba Radanović

Sloba ima mladalački i dopadljiv izgled, što ga čini privlačnim široj publici. Njegov osmeh i stil zrače pozitivnom energijom. Poznat je po opuštenom i prirodnom ponašanju, deluje kao “momak iz komšiluka”, što mnogima deluje vrlo šmekerski.

1/4 Vidi galeriju Sloba Radanović Foto: Printscreen YouTube

Na sceni i van nje deluje sigurno i samouvereno, ali bez preterane bahatosti, što je kombinacija koju ljudi poštuju.