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Naime, Vendi je komentarišući navode o vezi Jelisavete i mlađeg glumca Pavla Mensura, iznela čvrst stav da striktno ne podržava emotivne veze mlađih muškaraca i starijih žena.

- Poznato je odavno da ne podržavam veze sa mlađim muškarcima, a taj moj stav potvrđen je kroz život. Pametna žena neće nikada da dopusti da bude bilbord za žutokljunce da se vežbaju na njoj. Pričam o poznatim ženama, jer su žutokljunci provalili foru da je dobro spojiti se sa poznatom i uspešnom ženom kako bi napravili brz marketing i nastavili dalje. Ne treba biti ničiji bilbord, striktno sam protiv toga! Jer kako može žutokljunac da parira pametnoj ženi? Šta će mi žutokljunac? Treba mi kondicija u intimnim odnosima? Pa ne treba mi! A ako je pametniji i može intelektualno da mi parira onda sa mnom nešto nije u redu - rekla je pevačica koja se pojavila u filmu "Kengur se vraća kući" sa Jelisavetom Orašanin.

1/6 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur Foto: Printscreen/Instagram, ATAIMAGES, Kurir, Damir Dervišagić, Antonio Ahel / Ata Images, Instagram

Dodatne spekulacije o raskidu podstakao je snimak iz noćnog provoda od petka, 11. septembra, na kom je Pavle Mensur uhvaćen u društvu nepoznate plavuše. Mladi glumac je u diskoteci bio bez Jelisavete, dok se zgodna devojka cele večeri nije odvajala od njega. Njih dvoje su đuskali i uživali u muzici, da bi ga plavuša u jednom momentu uhvatila za ruku, nakon čega su zajedno napustili klub.

Povodom navoda o prekidu romantične veze i snimka koji je dospelo u javnost, ni Jelisaveta Orašanin ni Pavle Mensur se još uvek nisu zvanično oglašavali.

1/6 Vidi galeriju Vesna Vukelić Vendi Foto: Printscreen, Printscreen YouTube, Kurir Televizija

Pavle Mensur uslikan je sa nepoznatom plavušom u noćnom provodu. Mensur je tada uslikan u jednom noćnom klubu kako uživa u društvu javnosti nepoznate atraktivne devojke, a od Jelisavete sa kojom je nedavno navodno bilo trzavica, nije bilo i traga ni glasa.

Naime, poslednji put se ovaj par pojavio u javnosti u Crnoj Gori, ali ipak tada su već kružile glasine o trzavicama u odnosu.

Kurir/Blic