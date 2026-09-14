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Pevačica Mirna Košanin, koja je u proteklom periodu privukla veliku pažnju publike obradom pesme „Šta će meni vino“, spremna je za novi muzički korak.

Nakon velikog uspeha koji je doživela sa ovom numerom, Mirna je uspela da osvoji publiku, a kako je nedavno istakla u jednom intervjuu, pesmu su joj na nastupima često tražili i po nekoliko puta zaredom. Njena interpretacija izazvala je sjajne reakcije, publika je uživala u atmosferi koju je pravila na nastupima, a nakon što je objavila svoju verziju poznate pesme, Mirni se otvorio i veći broj poslovnih angažmana i nastupa.

Sada je odlučila da ode korak dalje i započne, kako je sama najavila, „novu etapu“ svoje muzičke priče. Na svom Instagram profilu je otkrila da priprema nešto što njena publika dugo čeka, ali i da će novi projekat biti u skladu sa muzikom koja je, kako kaže, najbliža njenom senzibilitetu.



– Vreme je za „novu etapu“ i nove note! Nadam se da ste spremni jer sledi nešto dugo očekivano od mene. Dugo su me svi oni kojima sam godinama pevala pitali zašto ne snimim nešto boemsko i u maniru onoga što zaista ja i jesam... – započela je pevačica.

Mirna je potom otvoreno govorila o periodu koji je ostavila iza sebe i teškim trenucima kroz koje je prošla.

– Znalo se da sam neko kome je muzika oduvek bila lek za svaku ranu, osmeh za svaku tugu i rešenje za svaki problem! Prethodne dve godine donele su mi reku bola i uvalu gubitaka iz koje sam izašla, čini mi se, dva puta jača i svesnija sebe, života i svega što on donosi! – napisala je ona.

Kako je dalje navela, emocije i iskustva pretočila je u stihove, a na novom projektu radila je pažljivo i sa mnogo ljubavi.

– Napisala sam reči... stihove... Stvorila sam ljubav uz sebi bliske note i strpljivo radila na tome da sve to prenesem na najbolji mogući način svima vama koji volite život! Život i merak! Merak i pesmu! Pesmu i prijatelje! Prijatelje i kafanu! – poručila je Mirna.

Pored najave novog projekta, pevačica je pažnju privukla i svojim izgledom u kadrovima koje je objavila na društvenim mrežama. Mirna je u spotu u efektnoj crvenoj haljini, dok je dugu crnu kosu pustila da joj pada preko ramena, a njeno izdanje nije prošlo nezapaženo.