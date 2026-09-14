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Pevačica Zorica Marković našla se u centru pažnje nakon što su počele da kruže glasine da navodno prodaje svoje imanje u Jajincima i da planira da se preseli. Međutim, ona je odlučila da stavi tačku na ova nagađanja i otkrije šta je prava istina.

Zorica Marković Foto: Pritnscreen

Zorica je jasno poručila da od prodaje imanja nema ništa, kao i da se nigde nije odselila.

- Ja se nigde nisam odselila. Tu sam 30 godina. Biću povremeno u Aranđelovcu jer sam kupila predivnu kuću tamo, naravno da nisam prodala. Tamo su mi sinovi i nemam potrebe da prodajem, to su budalaštine - Rekla je Zoric za Kurir.

Pevačica je tako demantovala navode da je svoje imanje odlučila da proda, ističući da je za nju taj prostor i dalje važan i da nema razloga da ga se odrekne.

Iako se u javnosti povremeno pojave priče o njenom životu i nekretninama, Zorica je ovog puta bila jasna – ne planira da prodaje imanje u Jajincima, niti je donela odluku da se trajno preseli iz svog doma.

Svaki dinar pametno investirala

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Podsetimo, Zorica je svaki zarađeni dinar pametno štedela i investirala. Zahvaljujući tome, danas se može pohvaliti pravim bogatstvom – njena ukupna imovina procenjuje se na nešto manje od milion evra, dok same nekretnine vrede oko 800.000 evra.

Zorica Marković je godinama ulagala u stambeni prostor, pa danas poseduje kuće na nekoliko atraktivnih lokacija u Beogradu, čija ukupna vrednost premašuje 500.000 evra. Iako ima nekretnine širom prestonice, pevačica u poslednje vreme najradije i najčešće boravi u mirnom beogradskom naselju Jajinci.

Njene kuće odišu komforom, a u njih je uloženo mnogo truda i rada tokom decenija uspešne pevačke i ugostiteljske karijere.