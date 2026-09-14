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Udruženje mladih umetnika Crne Gore pozvalo je Opštinu Tivat i Turističku organizaciju Tivat da preispitaju odluku o organizovanju najavljenog novogodišnjeg koncerta Svetlane Cece Ražnatović na Pinama, ocenjujući da bi takav program bio štetan za imidž i kulturni razvoj grada.

U otvorenom pismu upućenom direktorki Turističke organizacije Tivat Danici Lakičević i predsedniku Opštine Tivat Željku Komnenoviću, iz Udruženja navode da je ovakav izbor programa u neskladu sa turističkim potencijalom i međunarodnim renomeom koji Tivat godinama gradi.

– U vreme kada crnogorsko društvo pokušava da ostvari progres ka evropskim standardima i prevaziđe posleratno nasleđe koje je na ovim prostorima obeleženo degradacijom društva i sistema vrednosti, koncert Cece Ražnatović u Tivtu deluje poražavajuće – navodi se u pismu.

1/5 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović drži do sebe Foto: Kurir, Antonio Ahel/ATAImages

Iz Udruženja smatraju da takav sadržaj loše utiče na mlađe generacije i da Tivat predstavlja kao „jeftinu i retrogradnu turističku destinaciju“. Poručuju da bi grad, imajući u vidu svoju poziciju i potencijal, morao da se razvija kao savremena i progresivna destinacija, a ne kao, kako su naveli, „provincijalna i estradizovana sredina“.

– To se, između ostalog, najbolje reflektuje upravo kroz izbor kulturnog i zabavnog sadržaja koji lokalna samouprava i turistička organizacija finansiraju i promovišu – istakli su iz Udruženja.

Hoće svetske relevanten umetnike?!

Kao pozitivan primer naveli su Turističku organizaciju Budva, koja je za zatvaranje sezone angažovala svetski poznatog izvođača Black Coffee. Takav izbor, prema njihovoj oceni, predstavlja dobar balans između popularne kulture namenjene najširoj publici i muzičkog kvaliteta, istovremeno promovišući Crnu Goru na regionalnom i globalnom nivou.

Udruženje mladih umetnika smatra da i Tivat ima preduslove da sledi slične prakse, angažujući međunarodno relevantne izvođače, prilagođene specifičnostima grada.

– Pozivamo Opštinu Tivat i Turističku organizaciju Tivat da preispitaju svoju odluku i otkažu najavljeni nastup Cece Ražnatović, te da budžetska sredstva građana preusmere na kulturne sadržaje koji priliče renomeu ovog grada – navodi se u pismu.