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Influenserka i prijateljica Darka Lazića, Kristina Kika Zivković nedavno je doživela stravično nasilje, a na mrežama je objavila snimak i progovorila o nemilom događaju.

Kako su za Blic naveli iz Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu, događaj zabeležen na snimku nije bio prijavljen tom tužilaštvu tokom 2026. godine ni od strane policijskih službenika, ni od strane oštećene, niti od građana.

Tužilaštvo je uputilo Policijskoj upravi u Šapcu, Odeljenju kriminalističke policije, hitan zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja uključujući kada i gde se dogodio.

Kako pojašnjavaju, nakon što policija dostavi prikupljena obaveštenja, tužilaštvo će u najkraćem roku preduzeti dalje mere i radnje iz svoje nadležnosti.

Foto: Preent Screen

Iz ovog tužilaštva navode da je proverom kroz evidencije utvrđeno da je K.Ž. iz Šapca policiji prijavila ponašanje svog bivšeg emotivnog partnera N.R. iz Šapca. Međutim, kako navode, u svojoj izjavi nije iznela navode o fizičkom nasilju.

Nadležni policijski službenik Odeljenja kriminalističke policije PU Šabac, procenio je da, u smislu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, postoji neposredna opasnost od nasilja u porodici.

Kako je N.R. bio nedostupan policiji, dalje mere i radnje previđene Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici i drugim važećim propisima biće preduzete po njegovom pronalasku.

Snimak podelila javno

Kristina je podelila snimak na kojem se vidi kako joj muškarac prilazi i pesnicom je udara u glavu nakon čega je ona nepomično ostala da leži na podu, bez svesti.

Njoj je gost lokala prišao, a potom ju je ostavio da leži bespomoćno na podu dok se muškarac koji ju je udario nije vratio, uhvatio je za ruku i vukao po podu.

Foto: Printscreen

Muškarac koji ju je pretukao je iz Šapca

- Stop nasilju nad ženama! Dosta sam ćutala. Dosta sam trpela. Dosta sam se plašila. Sada sam odlučila da progovorim o onome što sam godinama nosila u sebi. Na ovom snimku sam ja. Na njemu se vidi fizički napad koji sam preživela 31. maja. Vidi se nasilje nadamnom i trenutak u kojem ljudi pokušavaju da me zaštite i razdvoje od napadača.

Dugo nisam smela da prijavim ono što mi se dešavalo. Ne zato što se nije dogodilo, već zato što sam se plašila za sebe i svoju porodicu. Trpela sam pretnje, nasilje i zastrašivanje i živela u strahu šta bi moglo da se dogodi ako progovorim. Danas više ne želim da ćutim - napisala je i dodala:

- Gospodin N. R. iz Šapca je osoba sa kojom povezujem ono što sam lično doživela i zbog čega sa se sada obratila nadležnim institucijama. Ne želim da bilo ko donosi presudu preko društvenih mreža - želim da se sve što sam prijavila ispita i da institucije utvrde činjenice. Pored ovog snimka, sačuvala sam i druge dokaze o pretnjama, uznemiravanju i vređanju, kao i objavljivanju mojih privatnih fotografija. Sve to sam spremna da predam nadležnim organima.

Posebno želim da kažem da ljudi koji su se te noći našli tu i pokušali da mi pomognu nisu bili slučajni prolaznici. Bili su ljudi koji su se zatekli u objektu i koji su, koliko sam ja doživela i videla, takođe bili izloženi neprijatnostima i nasilju te noći. Ne objavljujem ovo da bih pozvala bilo koga na osvetu, vređanje ili nasilje. Objavljujem jer sam žrtva i više ne želim da se ponašam kao da se ništa nije dogodilo. Niko nema pravo da me tuče. Niko nema pravo da mi preti. Niko nema pravo da me zastrašuje. Niko nema pravo da moje privatne fotografije koristi protiv mene. I niko ne treba da se stidi zato što je preživeo nasilje. Ja se više ne stidim. Ja više ne ćutim. Tražim samo da se čuje moja strana, da se pogledaju dokazi i da nadležni organi urade ono što je njihov posao. Stop nasilju nad ženama! Stop ćutanju! Žrtva nije kriva - navela je Živkovićeva.

1/11 Vidi galeriju Kristina Kika Živković Foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs

Darko Lazić: