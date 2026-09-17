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Tina Ivanović je svog sina Danijela rodila maloletna, kada je imala 16 godina. Kako je svojevremeno ispričala, punih 10 godina nije mogla da vidi svog naslednika, jer joj je bivši suprug to branio.

Sreli se 2005. godine

- Mnogo sam patila. Kada je trebalo da vidim svoje dete, bivši suprug i njegova porodica mi to nisu dozvolili. Nikada ga se nisam odrekla. Ne mogu vam nabrojati koliko puta sam kolima odlazila do kuće u kojoj je živeo i čekala ga - rekla je Tina i nastavila:

1/10 Vidi galeriju Tina Ivanović Foto: Prinscreen, Privatna Arhiva, Printskrin/Instagram

- Jednom mi je pošlo za rukom da ga vidim, dok je vozio bicikl. Ne znam da li se seća toga, jer bio je baš mali, imao je četiri godine. Prišla sam mu i rekla da sam ja njegova mama i dala mu novac. Primetila sam da je bio zbunjen i sve vreme je gledao ka kapiji kuće u kojoj je živeo. Dve godine nakon razvoda otišla sam da radim u Nemačku i redovno sam slala alimentaciju. Tako je bilo sve do 2005. godine, kada smo se konačno sreli.

Zorica Marković

Zorica Marković je imala samo 15 godina kada je rodila sina Dejana. Ona je bila kratko u braku sa njegovim ocem harmonikašem, a sin je ostao da živi sa ocem.

Pevačica je ranije ispričala da je morala da ostavi sina, a u javnosti često ističe da je danas ponosna na njega, kao i na sina Iliju, kojeg je dobila u narednom braku.

1/7 Vidi galeriju Zorica Marković Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

- Baš su onako ljudine. Dejan je oženjen, a Ilija će uskoro. Nadam se. Najviše ih na svetu volim. Sve ovo što radim i što se borim, to je za njih - rekla je pevačica.

Stojanka Novaković Stoja

Stojanka Novaković Stoja udala se kao tinejdžerka i sa samo 17 godina dobila sina Milana. Tada nije mogla ni da sanja da će joj život zadati teške udarce. Naime, njen suprug je poginuo u nesreći, a ona je sa detetom ostala na ulici.

1/5 Vidi galeriju Stoja Novaković sa sinom Milanom Foto: Privatna Arhiva, Prinscreen srbija_showbizz/Instagram, printscreen srbija_showbizz

- Udala sam se vrlo mlada, sa 16 godina, za čoveka koga sam neizmerno volela, kao i on mene. Sina Milana sam rodila u 17. godini i ubrzo počela da nastupam s jednim bendom, uz saglasnost supruga. Ta idila je trajala do moje 19. godine, kada se desila ta nesreća, onda je sve krenulo naopako. Porodica mog supruga me nikad nije volela, smetala sam im od samog početka - otkrila je Stoja u jednom intervjuu i dodala:

1/17 Vidi galeriju Stoja Novaković nekad i sad Foto: Kurir, ATA images, ATAIMAGES

- Istog dana kada je moj muž sahranjen, njegova porodica je mene i dete od nepune tri godine izbacila na ulicu! Nisam stigla ni svoje stvari da ponesem, izašla sam bez ičega. Moji su mi još ranije, kada sam odlučila da se udam, rekli da se kod njih više ne vraćam. Do kasno u noć, išla sam kroz selo i na sav glas vrištala i plakala! Narednih nekoliko meseci sin i ja smo bili kod moje prijateljice, s njom sam delila poslednju šolju kafe i poslednji komad hleba.

Stojin sin nedavno je ušao u desetu sezonu rijalitija Elita.

Šemsa Suljaković

Šemsa Suljaković je sa 16 godina sklopila brak sa svojim godinu dana mlađim prijateljem i iz ove ljubavi dobili su sina Almira. Ipak, ovaj brak dvoje veoma mladih supružnika potrajao je samo dve godine.

1/6 Vidi galeriju Šemsa Suljaković Foto: express.ba, Damir Dervišagić, Kurir Televizija

Nakon kraha, Šemsa se potpuno distancirala od svih i sama nastavila da odgaja sina, a rat je Šemsi doneo velike gubitke.

- U ratu sam dva brata izgubila, brata od strica u Brčkom. Mnogo mi je teško da o tome pričam... Sin mi je isto bio ranjen, ali slučajno. Neki zalutali metak ga je pogodio i prošao mu kroz glavnu arteriju. Moj sin jedinac, nije mi bilo nimalo lako. Eto, hvala Bogu, dočekala sam unučad i snaju, koja je divna - rekla je Šemsa jednom prilikom.

Ana Bekuta

Ana Bekuta, svog naslednika Igora Polića rodila je kao gimnazijalka, u 17. godini, nakon čega ih je pratio nimalo lak životni put.

1/7 Vidi galeriju Ana Bekuta Foto: Damir Dervišagić, Dragan Kadić, Damir Dervišagić, Kurir

Pevačica ne krije da je nakon što je rano postala majka prolazila kroz teške trenutke, koje je, na sreću, veoma brzo uspela da prebrodi.

- U 17. godini imala sam zdravu i zrelu odluku da rodim dete, šta god da se desi na ovom svetu. Bila sam maloletna, odnosi u porodici, selu, okolini nisu bili sjajni. Da bi se stanje sredilo i smirilo, dala sam Igora u dom u Zvečanskoj ulici. Ostao je tamo osam i po meseci, ja sam odlazila svakih deset dana da ga vidim i vraćala se. Kad sada pričam o tome, kao da pričam o nekom drugom, ta osećanja su negde potisnuta. Tek kada se sredilo stanje u porodici, kada su na moje insistiranje roditelji pristali da dođem s Igorom kući, dovela sam ga.

Kurir/Informer