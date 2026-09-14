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Već dva dana glavna tema javnosti je nova - stara ljubav Miloša Teodosića i Maje Ognjenović. Nakon 13 godina, Miloš i Maja obnovili su svoju ljubav, nakon što se Maja razvela od Dače Ikodinovića, a Miloš od Jelisavete Orašanin.

"Nismo uspeli"

Danilo Ikodinović jednom prilikom govorio je o razvodu od Maje i tada je otkrio zašto su doneli tu odluku.

- Dok je bilo lepo, bilo je lepo, išlo je i trajalo je, ali kada je krenulo da ne bude lepo, mi smo se potrudili da to ispravimo, nismo uspeli-  objasnio je Ikodinović za Novu.

On je naglasio da su doneli zrelu odluku i da su se razišli prijateljski, kao ljudi, bez ikakve zle krvi i lošeg ukusa u ustima.

Maja Ognjenović i Danilo Ikodinović Foto: Dragana Udovčić, Olimpijski komitet Srbije/Ivica Veselinov, MN Press, Mondo/Stefan Stojanović, Dragan Kadic

Maja se oglasila nakon pomirenja sa Teodosićem 

Ubrzo nakon što je vest da su bivši partnerti, opet zajedno osvanula u javnost, Maja je zaintrigirala objavom na Instagramu.

- I otkriće se na strašnom sudu da je jedini smisao života na zemlji bila ljubav - napisala je ona.

Rastali se 2013. godine

Podsećanja radi, njihova romansa počela je 2008. godine na početku njihovih karijera, a četiri godine su proveli u vezi. Godine 2010. objavili su veridbu dok su oboje igrali za grčki klub „Olimpijakos“ i živeli pod istim krovom. Međutim, kada je Miloš otišao u Moskvu, a Maja u Berlin, razdvajanje profesionalnih puteva dovelo je do zahlađenja emocija i razlaza 2013. godine.

Kurir.rs

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