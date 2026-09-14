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Danas počinje snimanje nove sezone "Zvezda Granda", a prva je došla Snežana Đurišić koja je otkrila šta očekuje u novoj sezoni. Ona kaže da se raduje povratku snimanjima.

- Pa nekako ja se ovde osećam kao domaća i tu sam već da ne kažem koliko godina i onda je prirodno da mi nedostaje posle nekog vremena. Odmorila sam se letos, naradila sam se tako da krećemo, rekla je pa dodala:

- Ja se iskreno nadam i molim Bogu da budu ako ne bolji isti kao prošlogodišnji jer smo prošle godine imali divne pevače i divnu decu.

Snežana je prokomentarisala i odlazak Ane Bekute iz Granda.

1/7 Vidi galeriju Ana Bekuta Foto: Marko Karović, Nemanja Nikolić

- Sve će dobro funkcionisati, nema razloga da ne funkcioniše dobro, da čula sam za izmene, ali dobro bože moj, treba poštovati svačiju volju, Ana sigurno zna zašto je to uradila i ne sumnjam u nju. Mislim da je ona procenila da je tako bolje i nek je ona srećna - rekla je za Blic pa se dotakla Sanje Kužet.

- Sanja Kužet već dugo nije tu. Mi se sa Sanjom viđamo i čujemo tako da nekako smo sada navikli na Anu Sević koja je tu otkako je tu od ove godine.

Pevačica od novih kandidata očekuje najbolje.

1/7 Vidi galeriju Sanja Kužet i Ana Sević Foto: Printscreen Instagram, Društvene Mreže, Printscreen

- Kad bude prošlo nekoliko emisija možemo da pričamo o tome, ne volim da prejudiciram, tek ću sada da uđem da čujem koja su pravila, da vidim šta se dešava pa ćemo da vidimo. Mogu samo da kažem iz iskustva da je produkcija pokazala da dobro i odgovorno radi svoj posao tako da ne sumnjam da su i ove godine odabrali dobre i prave.