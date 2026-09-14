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Maja Ognjenović i Miloš Teodosić ponovo su zajedno, a ono što je tada delovalo kao prijateljsko približavanje, očigledno je bilo tek početak njihove nove ljubavne priče.

Podsetimo, ono što je Kurir još u junu ove godine nagovestio, sada je dobilo potpuno novi obrt.

Tada smo pisali da su nekadašnji verenici Maja Ognjenović i Miloš Teodosić, posle mnogo godina i ljubavi koje su u međuvremenu obeležile njihove živote, ponovo uspostavili kontakt.

Sve je počelo diskretno – komunikacijom i Majinom podrškom na društvenim mrežama, dok su ljudi iz njihovog okruženja tvrdili da među njima ponovo postoji bliskost. Nekoliko meseci kasnije, nekadašnja velika ljubav navodno je dobila novu šansu.

1/5 Vidi galeriju Maja Ognjenović Foto: Printskrin/Instagram

Naime, bivši košarkaš i sadašnji sportski direktor KK Crvena zvezda Miloš Teodosić posle razvoda od Jelisavete Orašanin nastavio je da živi punom plućima, a javnu podršku je dobio ni manje ni više nego od bivše verenice, odbojkašice Maje Ognjenović.

Ona je prvi put podržala nekadašnjeg partnera na društvenim mrežama i lajkovala njegovu zvaničnu izjavu o poslovnim aktivnostima koju je tada dao za medije.

Šuškalo se

Iako se na prvi pogled tada radilo o bezazlenom potezu, mnogi su upravo u tome videli signal da između nekadašnjih partnera ponovo postoji kontakt.

Nijedno od njih dvoje nije zvanično govorilo o prirodi njihovog odnosa, ali izvori bliski nekadašnjem paru tvrdili su da su ponovo u komunikaciji, dok prijatelji koji su svojevremeno i kumovali njihovom poznanstvu ne kriju želju da ih ponovo vide zajedno.



Maja i Miloš godinama su važili za jedan od najpoznatijih sportskih parova u regionu. Njihova veza privlačila je pažnju javnosti, a mnogi su bili uvereni da će svoju ljubav krunisati brakom. Ipak, putevi su im se razišli, nakon čega su nastavili život odvojeno i gradili svoje karijere i privatne odnose daleko jedno od drugog.

1/7 Vidi galeriju Miloš Teodosić na utakmici na Kipru nakon vesti o pomirenju sa Majom Ognjenović Foto: Printscreen Arena sport

Uživao u slobodi

U međuvremenu, Maja je bila u braku sa Danilom Ikodinovićem, dok je Miloš uplovio u brak sa glumicom.

Prema saznanjima do kojih smo došli, Maja i Miloš već neko vreme razmenjuju poruke i razgovaraju, ali zasad nema potvrde da je reč o obnovi emotivne veze. Ljudi iz njihovog okruženja tvrde da među njima vlada međusobno poštovanje, koje nikada nije nestalo uprkos godinama koje su prošle od raskida.

1/10 Vidi galeriju Maja Ognjenović i Miloš Teodosić Foto: Beta Dragana Stjepanovic, Srdjan Stevanovic/Srdjan Stevanovic/STARSPORT, Kurir štampano, Dado Đilas, Printscreen, ATAIMAGES