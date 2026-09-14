OVO MESECIMA TRAJE: Maja i Teodosić dugo krili da su se pomirili - priča od juna dobila potpuno novi obrt! Za sve je "kriv" ovaj Teov potez
- Maja Ognjenović i Miloš Teodosić ponovo su u kontaktu, a njihova komunikacija traje već neko vreme, tvrde izvori bliski paru.
- Prvi signal bio je Majin lajk i javna podrška Teodosiću na društvenim mrežama, što je podstaklo priče o obnovljenoj bliskosti.
- Za sada nema potvrde da je reč o novoj vezi, ali ljudi iz njihovog okruženja kažu da među njima i dalje postoji međusobno poštovanje.
Maja Ognjenović i Miloš Teodosić ponovo su zajedno, a ono što je tada delovalo kao prijateljsko približavanje, očigledno je bilo tek početak njihove nove ljubavne priče.
Podsetimo, ono što je Kurir još u junu ove godine nagovestio, sada je dobilo potpuno novi obrt.
Tada smo pisali da su nekadašnji verenici Maja Ognjenović i Miloš Teodosić, posle mnogo godina i ljubavi koje su u međuvremenu obeležile njihove živote, ponovo uspostavili kontakt.
Sve je počelo diskretno – komunikacijom i Majinom podrškom na društvenim mrežama, dok su ljudi iz njihovog okruženja tvrdili da među njima ponovo postoji bliskost. Nekoliko meseci kasnije, nekadašnja velika ljubav navodno je dobila novu šansu.
Naime, bivši košarkaš i sadašnji sportski direktor KK Crvena zvezda Miloš Teodosić posle razvoda od Jelisavete Orašanin nastavio je da živi punom plućima, a javnu podršku je dobio ni manje ni više nego od bivše verenice, odbojkašice Maje Ognjenović.
Ona je prvi put podržala nekadašnjeg partnera na društvenim mrežama i lajkovala njegovu zvaničnu izjavu o poslovnim aktivnostima koju je tada dao za medije.
Šuškalo se
Iako se na prvi pogled tada radilo o bezazlenom potezu, mnogi su upravo u tome videli signal da između nekadašnjih partnera ponovo postoji kontakt.
Nijedno od njih dvoje nije zvanično govorilo o prirodi njihovog odnosa, ali izvori bliski nekadašnjem paru tvrdili su da su ponovo u komunikaciji, dok prijatelji koji su svojevremeno i kumovali njihovom poznanstvu ne kriju želju da ih ponovo vide zajedno.
Maja i Miloš godinama su važili za jedan od najpoznatijih sportskih parova u regionu. Njihova veza privlačila je pažnju javnosti, a mnogi su bili uvereni da će svoju ljubav krunisati brakom. Ipak, putevi su im se razišli, nakon čega su nastavili život odvojeno i gradili svoje karijere i privatne odnose daleko jedno od drugog.
Uživao u slobodi
U međuvremenu, Maja je bila u braku sa Danilom Ikodinovićem, dok je Miloš uplovio u brak sa glumicom.
Prema saznanjima do kojih smo došli, Maja i Miloš već neko vreme razmenjuju poruke i razgovaraju, ali zasad nema potvrde da je reč o obnovi emotivne veze. Ljudi iz njihovog okruženja tvrde da među njima vlada međusobno poštovanje, koje nikada nije nestalo uprkos godinama koje su prošle od raskida.
- Tačno je da su Maja i Miloš u komunikaciji. Dok su bili u brakovima, nikada nije sebi dozvolila da podrži ili lajkuje njegove izjave ili fotografije. Poštovala je i njegovu i svoju intimu iliti partnere. Njih dvoje su ponovo u komunikaciji i to nije tajna među prijateljima. Posle svega što su prošli, sada razgovaraju mnogo opuštenije i zrelije. Zasad nema govora o konkretnim planovima, ali je činjenica da su ponovo uspostavili kontakt - tvrdio je izvor blizak sportskim krugovima za Kurir.