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Sanja Vučić stigla je na snimanje nove sezone "Zvezda Granda", takmičenja u kojem je ove godine stalni član žirija. Pevačica je zauzela stolicu Ane Bekute, koja je posle 12 godina rešila da napusti ovo takmičenje.

Vučićeva je došla nasmejana, a prvi koga je videla bio je Dragan Kojić Keba. Ona mu je odmah poletela u zagrlja i izljubila se s njim i čestitana na koncertu koji je održao u subotu na Tašmajdanu.

Sanja nije mogla da dođe jer je imala nastup, ali je poručila da će biti još prilika. Potom je istakla da je prezadovoljna i presrećna što je postala stalni član žirija. Ona već godinama sarađuje sa "Zvezdama Granda", ali je bila zamena u žiriju, dok sada ima svoju stolicu.

1/6 Vidi galeriju Žiri Zvezda Granda Foto: Printscreen Kurir, Kurir/M.S.

Došli su i Svetlana Ceca Ražnatović, koja nije htela da komentariše zahtev mladih muzičara iz Tivta da se otkaže njen novogodišnji koncert u Tivtu.

Keba je sumirao utiske nakon koncerta i priznao da mu je jedino zasmetalo ograničenje kada je reč o ozvučenju. Pevač je otkrio da te večeri muzika nije smela da bude glasnija, što ga je pomalo nerviralo, pa je u jednom trenutku bio spreman čak i da plati kaznu samo kako bi publika mogla da uživa u punom koncertnom doživljaju.

01:48 Dragan Kojić Keba sumirao je utiske nakon koncerta Izvor: Kurir televizija

Keba se osvrnuo i na novu sezonu „Zvezda Granda“, u kojoj će mu, kako kaže, nedostajati Ana Bekuta. Njeno odsustvo iz žirija neće mu biti svejedno.

Prokomentarisao je i Cecu Ražnatović, koja nije prisustvovala njegovom koncertu, istakavši da je njen izostanak bio opravdan i da joj ništa ne zamera.

01:06 Ceca Ražnatović Izvor: Kurir televizija

Keba je, uprkos sitnim tehničkim ograničenjima, zadovoljan utiscima koje nosi sa koncerta.

Stigli su i Mili, koji je ostao misteriozan po pitanju iznenađenja koja su spremna za novu sezonu, kao i Đorđe David.

00:26 Aleksandar Milić Mili misteriozan kaže biće iznenađenja Izvor: Kurir televizija

Sat vremena pre svih došla je Snežana Đurišić koja je poručila da Ana dobro zna zašto je donela odluku o napuštanju "Zvezda Granda".

Nakon što se spremila ona je opet izašla pred novinare.

Tada se dogodila neobična scena kada se poslužavnik sa pićem iznenada pomerio, što je izazvalo iznenađenje prisutnih.

Foto: Kurir

Neko od okupljenih tada je kroz šalu prokomentarisao da je možda reč o „duhu Saše Popovića“, a Snežana Đurišić kaže da veruje u to i da se Saše često sete svi zajedno.

Tu je i Ana Sević, koja je ostala na mestu voditeljke ovog muzičkog šou programa.

1/3 Vidi galeriju Ana Sević Foto: Kurir

Ona je otkrila u kakvom je odnosu sa Sanjom Kužet, koja je godinama bila jedno od zaštitnih lica „Zvezda Granda“. Iako se u javnosti neretko spekulisalo o odnosu dve voditeljke, Ana je sada jasno stavila do znanja da između nje i Sanje ne postoji nikakva netrpeljivost.

04:47 Ana Sević otkrila je u kakvom je odnosu sa Sanjom Kužet Izvor: Kurir televizija

Sevićeva je tako stavila tačku na priče o navodnom rivalstvu, poručivši da među njima nema problema, bez obzira na to što su obe bile angažovane na istom projektu..