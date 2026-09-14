Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Dara Bubamara još jednom je pokazala da, kada je reč o upečatljivim modnim izdanjima, igra na sigurno.

Pevačica se na prvom snimanju nove sezone "Zvezde Granda" pojavila u efektnoj crnoj, dugoj haljini od čipke, koja je zbog providnih detalja otkrivala crni bodi i naglašavala njenu figuru.

Kreacija je pripijena uz telo, dok je dugačak šlep iza nje dodatno davao dramatičnost kompletnom izdanju. Posebnu pažnju privukao je gornji deo haljine, ukrašen sitnim svetlucavim detaljima, dok je Dara stajling upotpunila masivnom ogrlicom, crnim naočarima za sunce i elegantnom crnom torbom.

Njena prepoznatljiva duga plava kosa bila je potpuno ravna i puštena niz leđa, pa je uz crnu toaletu napravila snažan kontrast.

1/5 Vidi galeriju Dara Bubamara Foto: Kurir

Dara je i ovog puta ostala verna stilu po kojem je publika prepoznaje – smelom, izazovnom i napravljenom tako da ne prođe neprimećeno.

Dok je prolazila pred okupljenim fotografima, pevačica je privlačila poglede, a raskošna čipkana kreacija sa šlepom učinila je da njeno pojavljivanje podseti na dolazak na crveni tepih.

Pevačicu je dovezao njen dečko u luksuznom sivom "ferariju roma", koji je privukao pažnju čim se zaustavio ispred okupljenih fotografa.

Čim je izašla iz automobila, Dara i njen partner razmenili su poljubac.

00:44 Dara Bubamara u novoj haljini Izvor: Kurir televizija

Dok je on ostao kraj automobila, pevačica je samouvereno krenula prema fotografima i pozirala u izazovnoj crnoj čipkanoj kreaciji.

04:25 Dara Bubamara u izjavi za Kurir televiziju Izvor: Kurir televizija