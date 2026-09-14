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Bivša rijaliti učesnica Ana Nikolić, javnosti ranije poznata kao Mika Vasić, ponovo je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama. Ana je poslednjih godina prošla kroz veliku životnu i fizičku transformaciju, a danas svojim izgledom i fotografijama koje objavljuje na Instagramu često izaziva brojne reakcije.

Nekad dečko, danas atraktivna žena

Na njenom profilu sada se može videti potpuno drugačija Ana, koja vodi računa o svom izgledu i ne libi se da pokaže svoju figuru. Tako je i najnovijom objavom privukla pažnju pratilaca, kada je pozirala u uskoj beloj mini-haljini koja je istakla njenu figuru i dekolte.

Uz sređenu frizuru i upečatljivu šminku, Ana je pozirala pred kamerom, a mnogi su komentarisali koliko se promenila u odnosu na period kada je učestvovala u rijalitiju. Nakon toga objavila je i fotografije sa plaže, a njeni pratioci nisu mogli da veruju da je danas atraktivna devojka nekada bila krupni muškarac.

1/4 Vidi galeriju Nekad Mika Vasić danas Ana Nikolić Foto: Printscrean

Njena transformacija bila je jedna od tema o kojima se godinama pričalo, a Ana je otvoreno govorila o promenama kroz koje je prošla i životu nakon rijalitija.

Ipak, njen život obeležili su i veoma teški trenuci. Ana je svojevremeno bila učesnica Pinkovog rijalitija kada je saznala za smrt svog oca Radeta Vasića. U tom trenutku morala je da napusti rijaliti kako bi prisustvovala sahrani.

Foto: Printscreen Pink

Ana Nikolić u oktobru prošle godine, progovorila je o borbi majke Rade Vasić sa opakom bolešću koja je, na žalost uzela maha, ali kako je istakla ne odustaje od borbe.