OVA ŽENA JE BILA MUŠKARAC: Ljudi ne mogu da veruju u ono što vide: Nekad krupni dečko, danas atraktivna devojka
Bivša rijaliti učesnica Ana Nikolić, javnosti ranije poznata kao Mika Vasić, ponovo je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama. Ana je poslednjih godina prošla kroz veliku životnu i fizičku transformaciju, a danas svojim izgledom i fotografijama koje objavljuje na Instagramu često izaziva brojne reakcije.
Nekad dečko, danas atraktivna žena
Na njenom profilu sada se može videti potpuno drugačija Ana, koja vodi računa o svom izgledu i ne libi se da pokaže svoju figuru. Tako je i najnovijom objavom privukla pažnju pratilaca, kada je pozirala u uskoj beloj mini-haljini koja je istakla njenu figuru i dekolte.
Uz sređenu frizuru i upečatljivu šminku, Ana je pozirala pred kamerom, a mnogi su komentarisali koliko se promenila u odnosu na period kada je učestvovala u rijalitiju. Nakon toga objavila je i fotografije sa plaže, a njeni pratioci nisu mogli da veruju da je danas atraktivna devojka nekada bila krupni muškarac.
Njena transformacija bila je jedna od tema o kojima se godinama pričalo, a Ana je otvoreno govorila o promenama kroz koje je prošla i životu nakon rijalitija.
Ipak, njen život obeležili su i veoma teški trenuci. Ana je svojevremeno bila učesnica Pinkovog rijalitija kada je saznala za smrt svog oca Radeta Vasića. U tom trenutku morala je da napusti rijaliti kako bi prisustvovala sahrani.
Ana Nikolić u oktobru prošle godine, progovorila je o borbi majke Rade Vasić sa opakom bolešću koja je, na žalost uzela maha, ali kako je istakla ne odustaje od borbe.
- Neka stranica je okačila maminu sliku da je izgubila borbu sa karcinomom, što sam ja demantovala. Stizale su mi poruke za izjavljivanje saučešća. Rodbina mi je pisala, zvali su svi. Ja sam bila u šoku, nije mi bilo dobro. Mama mi je živa, ali nije baš najbolje. Sve živo je boli, ali se trudimo da sve bude pozitivno. Mi ne tražimo finansijsku pomoć, to nam nije problem, tražimo samo nekog stručnog lekara. Mama ne želi da napusti Srbiju. Boji se da joj se nešto ne desi i da nam bude trošak, ona to ne želi - rekla je Ana za Telegraf.