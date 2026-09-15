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Maja Ognjenović i Miloš Teodosić ponovo su u centru pažnje javnosti, a kako vreme prolazi, na površinu isplivava sve više detalja o njihovom obnovljenom odnosu.

Ono što je počelo kao sportska podrška, prema saznanjima Kurira, preraslo je u iskrenu komunikaciju kakvu godinama nisu imali. Još u junu Kurir je prvi otkrio da su nekadašnji partneri ponovo u kontaktu, a od tada se njihov odnos, prema rečima izvora bliskih košarkašu, razvijao korak po korak.

Sve je počelo od sporta

Najpre je Maja početkom leta javno podržala Teodosića na društvenim mrežama i lajkovala njegovu zvaničnu izjavu o poslovnim aktivnostima koju je dao za medije. Naizgled bezazlen potez nije promakao onima koji godinama prate njihove živote. Mnogi su upravo taj lajk protumačili kao prvi javni znak da između bivših partnera ponovo postoji kontakt.

Iako ni Maja ni Miloš nisu želeli javno da govore o prirodi svog odnosa, ljudi iz njihovog okruženja tvrde da komunikacija traje već neko vreme, dok prijatelji koji su svojevremeno i kumovali njihovom poznanstvu ne kriju da bi voleli da ih ponovo vide zajedno.

Bili su sjajan par

1/5 Vidi galeriju Ponovo srećna i slobodna Foto: Beta Dragana Stjepanovic, Srdjan Stevanovic/Srdjan Stevanovic/STARSPORT, Printskrin/Instagram



Prema rečima izvora bliskog Teodosiću, upravo je nekadašnji kapiten srpske košarkaške reprezentacije napravio prvi korak.

- Teo je prvi pozvao Maju. Povod je bio isključivo sport. Želeo je da joj pruži podršku kada je donela odluku da se po drugi put oprosti od reprezentacije. Dugo su razgovarali o tome kroz šta prolazi i koliko joj ta odluka znači - priča izvor za Kurir.

Posle toga nisu prekinuli kontakt. Naprotiv, nastavili su da se čuju i razmenjuju mišljenja o važnim životnim odlukama. Kada je Maja kasnije razmišljala o povratku na teren, ponovo su razgovarali.

- Popričali su i tada. Vagali su sve mogućnosti i zajedno došli do zaključka šta je najbolje za nju u tom trenutku. Tu se vidi koliko među njima postoji međusobno poštovanje - dodaje naš sagovornik.

Kako tvrdi isti izvor, razgovori nisu ostali samo na sportu. U jednom trenutku otvorile su se i mnogo ličnije teme, one koje su godinama ostajale daleko od očiju javnosti.

Svi detalji

- Oboje su jedno drugom bili uteha. Među prvima su saznali da su njihovi brakovi praktično došli do kraja. Takve stvari ne govorite svakome. To govori koliko je poverenje među njima ponovo izgradeno. Oboje su tada shvatili da njihova ljubav zaslužuje drugu šansu - kaže naš sagovornik.

Upravo taj nivo poverenja mnoge je naveo da se zapitaju da li je između dvoje nekadašnjih partnera ponovo proradila emocija ili je reč o prijateljstvu koje je opstalo uprkos godinama razdvojenosti, navodi naš izvor.

Maja i Miloš godinama su važili za jedan od najpoznatijih sportskih parova na Balkanu. Njihova veza privlačila je ogromnu pažnju javnosti, a mnogi su bili uvereni da će svoju ljubav jednog dana krunisati brakom. Medutim, život ih je odveo različitim putevima. Posle raskida svako je nastavio svojim putem, gradeći uspešnu karijeru i privatan život daleko jedno od drugog.

Danas, posle mnogo godina, sudbina ih je ponovo spojila najpre kroz sport, a potom i kroz razgovore o životnim izazovima koje su prolazili gotovo u isto vreme.

Podsetimo, Miloš Teodosić se razveo od glumice Jelisavete Orašanin. Njihov razlaz dugo je bio jedna od glavnih tema domaće javnosti. Posle razvoda glumica je uplovila u vezu s jedanaest godina mladim kolegom Pavlom Mensurom, s kojim je svojevremeno fotografisana na rejv žurki u Zemunu. Medutim, ni ta romansa nije dugo potrajala. S druge strane, Maja bila je skoro devet godina u braku s Danilom Dačom Ikodinovićem.



Prijateljski razlaz

Njihov razvod prošao je bez javnih sukoba, a bivši vaterpolista tada je otvoreno govorio o razlozima rastanka.

- Posle dugo vremena smo se Maja i ja razišli. U miru smo se razišli, jednostavno nije išlo. Dok je bilo lepo, bilo je lepo, trajalo je i bilo je sve kako treba. Kada je prestalo da bude lepo, trudili smo se da to ispravimo, ali nismo uspeli. Kao ljudi smo se razišli, prijateljski, bez zle krvi i lošeg ukusa. Doneli smo zrelu odluku da svako nastavi svojim putem - rekao je Ikodinović svojevremeno u emisiji "Intermeco".

Pokušali smo da kontaktiramo sa Majom ovim povodom, ali nije odgovarala na pozive, dok Teodosićev broj nije bio dostupan.