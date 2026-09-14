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Dragan Kojić Keba u subotu je održao koncert na Tašmajdanu u Beogradu. Svako ko je bio, oduševljen je onim što im je pevač priredio, a Keba se danas pojavio na snimanju "Zvezde Granda" gde je otkrio da se na koncertu pojavila i inspekcija.

"Nismo želeli da uznemirimo nikog"

- Razmišljao sam šta da kažem, od srca vam kažem nakon svih ovih godina i toliko nastupa, najviše verujem svom osećaju, imao sam osećaj kao da sa mnogo više nego što sam želeo, preplavila me publika koja je mnogo više mi dala nego što su imali i dali. Zahvalio bih se što su došli u tolikom broju - rekao je Dragan Kojić Keba povodom koncerta i otkrio da je Snežana Đurišić sve pratila i dala je svoj sud o njegovom koncertu.

- Zahvalio bih joj se na podršci, ona uvek pita ima li treme. Zvala me i rekla kako sam dobro naštimovao grlo, videla je da mi je bilo teško prvih pola sata zbog ozvučenja, inspekcija je merila decibele nikog nismo želeli da uznemirimo u 10 sati, bio sam spreman da platim - rekao je Keba

1/11 Vidi galeriju Keba koncert Foto: Marko Kranjc

Ceca i Sanja Vučić nisu došle

Sanja Vučić je u jednom momentu uletela u intervju i poljubila ga i otkrila zašto nije bila na koncertu.

- Radila sam te večeri - rekla je.

Keba je otkrio zašto Ceca Ražnatović nije bila gost na njegovom koncertu s obzirom na to da imaju zajednički duet.

- Nije mogla da dođe, mislim da je imala nastup. Ne sumnjam u to, subota je pevači nastupaju - rekao je

"30 godina želim da pevam na Tašmajdanu"

Keba je malo pre koncerta govorio za medije, pa je otkrio da mu je koncert na Tašmajdanu želja već 30 godina.

- Sve je spremno, danas je bila proba. Svaki koncert je veliki, ali ovaj je poseban jer 30 godina želim da zapevam na Tašmajdanu. Tremu imam naravno, to je poštovanje prema publici i odgovornost. Danas se ta trema reflektuje drugačije nego pre 20 godina - rekao je i dodao.

- Koncert posvećujem mojoj Olji, znam da joj se neke stvari neće svideti, ali nadam se da ću ispuniti njena očekivanja.