SEDI SAMA, ZBUNJENA I SVE JE ZANIMA ŠTA SE DEŠAVA OKO NJE! Putnici snimili Tamaru Milutinović na aerodromu, ovo im nije promaklo
- Tamara Milutinović uslikana je na beogradskom aerodromu 'Nikola Tesla' dok je odlazila iz Beograda za Cirih, a putnici su je odmah prepoznali.
- Pevačica je delovala opušteno i neupadljivo, čekala je ukrcavanje, proveravala telefon i razgledala prodavnice na terminalu.
Tamara Milutinović uslikana je u subotu na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla", odakle je otputovala van zemlje. Iako nije pravila veliku pompu oko svog odlaska, putnicima nije promaklo da se među njima nalazi i poznata pevačica.
Fotografije koje su stigle u redakciju Kurira nastale su neposredno pred ukrcavanje, dok je Tamara obavljala uobičajene aerodromske formalnosti. Oni koji su se u tom trenutku zatekli u terminalu kažu da je pevačica delovala opušteno i raspoloženo, ali da je ipak pokušavala da prođe što neupadljivije.
Putnici je odmah prepoznali
Čim se pojavila u terminalu, među putnicima je počelo šaputanje.
-Odmah smo je prepoznali. Nije obraćala pažnju na to ko je gleda, mirno je čekala svoj let, ali je bilo jasno da su mnogi primetili da je Tamara na aerodromu- ispričao je jedan od putnika koji nam je dostavio fotografije.
Strpljivo ječekala ukrcavanje, povremeno proveravajući telefon i razgledajući oko sebe. Za razliku od scenskih izdanja u kojima dominiraju efektne haljine i visoke potpetice, Tamara je ovog puta za putovanje odabrala udobniju kombinaciju, prilagođenu letu.
Viđena
Dok je čekala da završi sve što je potrebno pred let, Tamara je iskoristila vreme na aerodromu i za razgledanje prodavnica. Kako su nam preneli putnici koji su je primetili, pevačica je razgledala garderobu i zagledala izloge sa stvarima koje su joj privukle pažnju.
Delovalo je da joj se nigde ne žuri, pa je u jednom trenutku zastala da pogleda nekoliko komada garderobe.