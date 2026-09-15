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Tamara Milutinović uslikana je u subotu na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla", odakle je otputovala van zemlje. Iako nije pravila veliku pompu oko svog odlaska, putnicima nije promaklo da se među njima nalazi i poznata pevačica.

Fotografije koje su stigle u redakciju Kurira nastale su neposredno pred ukrcavanje, dok je Tamara obavljala uobičajene aerodromske formalnosti. Oni koji su se u tom trenutku zatekli u terminalu kažu da je pevačica delovala opušteno i raspoloženo, ali da je ipak pokušavala da prođe što neupadljivije.

Putnici je odmah prepoznali

Čim se pojavila u terminalu, među putnicima je počelo šaputanje.

-Odmah smo je prepoznali. Nije obraćala pažnju na to ko je gleda, mirno je čekala svoj let, ali je bilo jasno da su mnogi primetili da je Tamara na aerodromu- ispričao je jedan od putnika koji nam je dostavio fotografije.

Strpljivo ječekala ukrcavanje, povremeno proveravajući telefon i razgledajući oko sebe. Za razliku od scenskih izdanja u kojima dominiraju efektne haljine i visoke potpetice, Tamara je ovog puta za putovanje odabrala udobniju kombinaciju, prilagođenu letu. 

Viđena

Pevačica otišla iz Srbije Foto: Kurir, Printscreen/Instagram

Dok je čekala da završi sve što je potrebno pred let, Tamara je iskoristila vreme na aerodromu i za razgledanje prodavnica. Kako su nam preneli putnici koji su je primetili, pevačica je razgledala garderobu i zagledala izloge sa stvarima koje su joj privukle pažnju.

Delovalo je da joj se nigde ne žuri, pa je u jednom trenutku zastala da pogleda nekoliko komada garderobe. 

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