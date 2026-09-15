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Milica Pavlović prvi dan vikenda započela je na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla", odakle se, prema svemu sudeći, uputila ka Cirihu, gde je najverovatnije imala zakazan nastup. Iako je želela da prođe bez velike pažnje, to joj ovog puta nije pošlo za rukom budni putnici odmah su je prepoznali i fotografisali. Na fotografijama koje su stigle na našu redakciju, vidi se da je pevačica na aerodrom stigla u opuštenom izdanju. Bez velike pompe, sa telefonom u rukama i pogledom prikovanim za ekran, Milica je strpljivo čekala da obavi sve formalnosti pred ukrcavanje.

Pogled nije skidala sa telefona

Prema rečima putnika koji su nam poslali fotografije, pevačica je delovala potpuno opušteno i nije obraćala pažnju na dešavanja oko sebe.

-Sve vreme je gledala u telefon, kao da je proveravala poruke ili dogovarala nešto pred put. Delovalo je da želi da ostane neprimećena i da što mirnije prođe kroz terminal-ispričao je jedan od očevidaca za Kurir.Međutim, njen plan da se ne izdvoji iz mase nije dugo trajao. Čim se pojavila u terminalu, među putnicima je počelo šaputanje.

Ležerno na putu

1/5 Vidi galeriju U tranzitu Foto: Kurir

-Odmah smo je prepoznali. Ljudi su komentarisali da je to Milica Pavlović i bilo je jasno da je privukla pažnju, iako nije pravila nikakvu gužvu oko sebe-kaže naš sagovornik.Nekoliko putnika diskretno je fotografisalo pevačicu, dok su drugi samo posmatrali kako čeka svoj let.

Verovatno krenula na tezgu

Sve ukazuje na to da je Milica iz Beograda otputovala u Cirih, gde je, najverovatnije imala zakazan nastup. Poznato je da pevačica gotovo svakog vikenda nastupa širom Evrope, a Švajcarska je već godinama jedna od destinacija na kojoj redovno puni klubove. Publika u Cirihu važi za jednu od najvernijih kada su u pitanju domaći izvođači, pa ne čudi što su njeni nastupi u tom gradu među najposećenijima.

Oni koji su je sreli na aerodromu primetili su koliko se razlikuje od svog scenskog imidža. Umesto visokih potpetica, šljokica i raskošnih kostima po kojima je poznata na koncertima, Milica je ovog puta odabrala praktičnu i udobnu kombinaciju za putovanje.

Upravo taj kontrast između glamurozne zvezde na sceni i opuštene devojke koja sa telefonom u ruci čeka let dodatno je privukao pažnju putnika.

Iako je očigledno želela da put do Ciriha protekne bez velike buke, njeno pojavljivanje na aerodromu nije moglo da prođe nezapaženo.