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Stefan Đurić Rasta poslednjih meseci iznenadio je javnost velikom fizičkom transformacijom, ali čini se da se njegov imidž promenio gotovo koliko i njegov izgled. Reper, koji je godinama bio prepoznatljiv po dredovima, opuštenom stilu i širokoj garderobi, danas izgleda potpuno drugačije, pa su mnogi primetili detalj koji do sada nije bio toliko očigledan - sve više podseća na jednog od najzgodnijih pevača na domaćoj sceni Sašu Kovačevića.

Rasta je tokom prethodnog perioda skinuo veliki broj kilograma, a promena je bila toliko primetna da su njegovi pratioci više puta komentarisali njegovu novu figuru. Međutim, nije se zaustavio samo na tome. Reper je odlučio da se oprosti i od svojih prepoznatljivih dredova, čime je praktično stvorio potpuno novi imidž.

Posebnu pažnju sada privlači način na koji se oblači. Rasta je na svojim nastupima počeo da se pojavljuje u znatno elegantnijim izdanjima, pa ga publika sve češće može videti u košuljama, elegantnim pantalonama i cipelama. Nekadašnji prepoznatljivi urbani fazon zamenio je sređenijim stajlingom, a upravo je ta promena mnoge podsetila na Sašu Kovačevića.

1/5 Vidi galeriju Rasta postao Saša Kovačević Foto: Printscrean

Gore mreže

Kada se tome dodaju nova frizura, znatno vitkija figura i činjenica da Rasta sada bira garderobu koja dodatno naglašava njegovu građu, društvene mreže su se usijale od komentara. Pojedini korisnici čak su u šali počeli da tvrde da reper izgleda kao da je odlučio da postane "drugi Saša Kovačević".

"Ovaj lik postao Saša Kovačević", "Je l' realno da ovoliko podseća na Kovačevića", "On kao da je otkupio ceo garderober od Saše Kovačevića", "Je l' Saša i Rasta zajedno treniraju", samo su neki od komentara koji su se mogli pročitati.

Iako je jasno da Rasta ima svoj prepoznatljiv stil i da je reč o potpuno različitim muzičkim pravcima, fizička transformacija i promena imidža napravile su zanimljivu paralelu između dvojice muzičara. Saša Kovačević godinama važi za jednog od najbolje građenih pevača na domaćoj sceni, dok je Rasta sada pokazao da i on može da iznenadi javnost kada je izgled u pitanju.

Reper se, sudeći po svemu, nalazi u potpuno novoj fazi. Nakon gubitka kilograma, šišanja dredova i promene garderobe, Rasta danas izgleda znatno drugačije nego na početku karijere. Njegova transformacija tako je postala tema sama po sebi, a ostaje da se vidi da li će elegantni imidž zadržati ili je u pitanju samo nova faza u njegovoj stalnoj igri sa izgledom i stilom.