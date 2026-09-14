JK MOLILA ANU NIKOLIĆ JEDNO: U sve umešana Marina Tucaković , ali i najveći hit Jelene Karleuše
- Ana Nikolić tvrdi da je Marina Tucaković pesmu 'Insomnija' napisala po njenoj životnoj priči i da je prvobitno bila namenjena njoj.
- Ana je numeru ipak prepustila Jeleni Karleuši, koja ju je pretvorila u veliki hit.
- Karleuša je otkrila da je pesma zamalo otpala, jer je Marina smatrala da finalna verzija nije dobra za nastup na 'Velikom bratu'.
Pesma "Insomnija" jedna je od numera koje su obeležile karijeru Jelene Karleuše, a iza njenog nastanka krije se priča koja je godinama bila u drugom planu. Iako ju je publika povezala upravo sa JK, svojevremeno je Ana Nikolić otkrila da je čuveni hit Marine Tucaković zapravo nastao inspirisan njenim životom i da je u prvobitnoj verziji bio namenjen upravo njoj.
Ana je ispričala kako je jedan sasvim običan razgovor s Marinom Tucaković bio dovoljan da čuveni tekstopisac dobije inspiraciju za pesmu.
- Kada sam jednom prilikom došla kod Marine, pitala me je što sam neurozna, na šta sam joj rekla da mi ne staje na muku, da sam neizlečiva insomničarka, da je moj život jedna velika insomnija. Živa istina! Nekad i po sedam dana ne spavam, džaba tablete, džaba sve. E sad, kako je Marina apsolutni genije, bilo joj je dovoljno nekoliko mojih reči da napiše hit kakav je napravila. Jelena mi je tad rekla: "Molim te, češće joj se žali" - otkrila je Ana za magazin Helou.
Iako je pesma nastala iz Anine lične priče, pevačica je odlučila da je ipak ne uvrsti u svoj muzički koncept, jer joj se nije uklapala u album "Mafia caffe", koji je objavljen iste godine kada i pomenuta numera. Umesto nje, pesmu je dobila Jelena Karleuša, koja ju je svojim prepoznatljivim stilom pretvorila u veliki hit.
Zanimljivo je da su Ana i Jelena u to vreme bile veoma bliske. Njih dve su važile za jedno od zanimljivijih ženskih prijateljstava na estradi, zajedno su se fotografisale za naslovne strane magazina, davale zajedničke intervjue i javno jedna drugu hvalile. Delovalo je da među njima vlada veliko poštovanje, a danas je situacija potpuno drugačija, budući da već dugo nisu u dobrim odnosima.
"Zamalo da se ne snimi"
Karleuša je nedavno za K1 govorila o tome kako je nastala pomenuta numera.
- Pesma "Insomnija" zamalo da se ne snimi. Kad je urađen aranžman i kad je tekstopisac Marina Tucaković čula finalnu verziju, rekla je da je to neviđena glupost i da ni slučajno ne pevam to na finalu "Velikog brata", već "Ko ti to baje" jer mi nije potrebno brukanje. Sećam se, stižem kući, a Marina je u međuvremenu zvala Divnu da urgira. Divna me čeka s cigarom u ruci na vratima i kaže mi: "Jeco, što ne pevaš 'Ko ti to baje'? Svi će ti se smejati!" Ja sam joj na to rekla da od toga nema ništa jer je počela najava. Sećam se, završava se pesma i taj tajac nakon izvedbe za mene je trajao čitavu večnost. Pomislila sam da je to kraj moje karijere, bukvalno da mi kreće pakao. A onda se prolomio takav vrisak u publici da sam se ja naježila od glave do pete - ispričala je Karleuša u jednoj emisiji.