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Poslednjih nekoliko meseci je domaća javnost brujala o odnosu Male Cane sa ćerkama pokojnog pevača Andrije Bajića. Pevačica je u više medijskih nastupa isticala svoju žal prema pokojnom suprugu, ali je govorila i o problemima sa njegovim naslednicama.

Sada se Mala Cana javno i direktno obratila Andrijinoj najstarijoj ćerki, nakon što je primetila da je ona gledala pevačicin prenos uživo na Instagramu:

1/5 Vidi galeriju Mala Cana Foto: Kurir

- E Micika, Micika, pratioci u mom lajvu i mom životu. Nekog ne zanima ništa a neko gleda li gleda. Poštovana Milice Bajić Gerić, najstarija Andrijina ćerko, ako te već nešto zanima u mom daljem životu pozovi lepo i pitaj. Ovako se grehovi ne rešavaju, griža savest i sve šta ste radili sa mnom i mojim Andrijom. Vi i vaši životi me ne zanimaju jer ste pokazale svoje pravo lice. Gledajte svoje živote i srećno živite u njima onako ko je kako zaslužio. Oproštaja nema, niti će ga ikad biti. Pa, poštovana Micika, ne gviri za džabe i ne špijuniraj uhvaćena si više puta na delu - poručila je Mala Cana u svom obraćanju na Instagramu.

"Bila sam sva modra"

Podsetimo, Mala Cana je pre dva dana bila gost jutarnjeg programa televizije Pink, a tom prilikom je otvorila dušu i iznela detalje problema sa Andrijinim ćerkama:

1/5 Vidi galeriju Mala Cana Foto: Kurir

- Fizički su me napale u Pančevu ispred njega, on je ležao u krevetu. Ja sam se samo držala za krevet njegov kod nogu, spustila sam glavu i vikala sam da hoću da budem pored svog muža, bila sam svesna da će doći sestre, to je bila katastrofa. On je njih imenom dozivao, da me puste, da me ne diraju. Mora neko nešto da shvati, mene to uopšte nije povredilo. Ja sam bila modra sva! Njega je povredilo, a mene boli to što je on gledao. Meni je on bio sve. Ja sam ujutru od sedam, uveče do devet sedela ispred bolnice, svaki dan! Nijedan dan nisam izostala.

U istom razgovoru, pevačica je tada otkrila da li se sretala sa Andijinim ćerkama dok je on bio živ, ističući da je uvek bilo haosa:

- Kako se nismo sretali?! Pa živeli smo zajedno. Ja sam živela u kući svog supruga. Tu su bile, jedna živi dole. Imali smo mi problema uvek, i napade smo imali, imali smo i fizičke obračune. Da, da, svega je tu bilo - zaključila je ona tokom svog gostovanja na jutarnjem programu.

Inače, ekipa Kurira je jednom prilikom susrela Andrijine naslednice, a to je izgledalo ovako:

00:08 Mala Cana i ćerke Andrije Bajića oči u oči Izvor: Kurir

Inače, Andrijina ćerka se nedavno oglasila emotivnim saopštenjem, detaljnije o tome možete pročitati OVDE.

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