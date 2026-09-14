DŽEJLA KOD JAKOVA U VINKOVCIMA! Više ne kriju bliskost: Ramovićka uživala u provodu s njegovim prijateljima (VIDEO)
- Džejla Ramović pojavila se na koncertu Jakova Jozinovića u Vinkovcima i snimljena je u publici sa njegovim prijateljima.
- Snimak je ponovo pokrenuo priče o njihovoj navodnoj vezi, jer fanovi tumače njihovu bliskost kao emotivni odnos.
Džejla Ramović i Jakov Jozinović već neko vreme privlače pažnju javnosti zbog priča da su u emotivnoj vezi, iako ni jedno ni drugo do sada nisu želeli da komentarišu svoj odnos. Nakon što su nedavno zajedno viđeni na jednoj privatnoj proslavi u Beogradu, sada se pojavio još jedan snimak koji je ponovo pokrenuo priče o njihovoj bliskosti.
Naime, Jakov je nastupao u Vinkovcu, a Džejla je tom prilikom snimljena u publici. Pevačica je koncert pratila u društvu njegovih prijatelja, a snimak je ubrzo počeo da kruži društvenim mrežama.
Njihovo zajedničko pojavljivanje ponovo je zagolicalo maštu fanova, koji sve glasnije komentarišu da Džejla i Jakov više nemaju potrebu da kriju koliko su bliski.
Sudeći po snimku, Džejla je na njegov nastup ponela i te kako dobro raspoloženje, dok ju je kamera usnimila u opuštenom razgovoru sa Jakovljevim drugaricama, a osmeh na njenom licu govorio je više od 1000 reči.
"Šta li si kod mene zavolela?!"
Podsetimo, Jakov i Džejla uhvaćeni su nedavno i na jednoj proslavi, a snimak od te večeri osvanuo je na društvenim mrežama i privukao veliku pažnju.
Kako se vidi u priloženom, Jakov nije prestajao da gleda u Džejlu, dok im je Nina Badrić pevala na uvce.
Nagađanja o odnosu ovo dvoje mladih ljudi ne prestaju, a pomenuti snimak je dodatno podgrejao priče da između njih postoje romantične emocije. Tokom večeri, njih dvoje su sedeli jedno uz drugo za istim stolom, a Jakov nije skidao pogled sa Džejle.
"Šta li si kod mene zavolela, čemu li to nisi odolela" čuli su se stihovi poznate numere, a Jakov je za to vreme gledao u Džejlu i pevao joj, a kamera je zabeležilla taj trenutak. Za to vreme, Džejla se držala preko usta, gledajući ga oduševljeno.
Iako ni on, ni ona nisu potvrdili da su u vezi, domaća javnost ih odavno doživljava kao emotivni par, a kako često na videlo izlaze novi snimci, sve je više znakova kraj puta koji govore samo jedno - nema zvanične potvrde, ali više ni ne kriju svoju bliskost.
Inače, OVDE možete pročitati šta su Jozinovićeve komšije iz Vinkovaca rekle o mladom pevaču, a u galeriji ispod pogledajte odakle je potekao:
BONUS video: