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Džejla Ramović i Jakov Jozinović već neko vreme privlače pažnju javnosti zbog priča da su u emotivnoj vezi, iako ni jedno ni drugo do sada nisu želeli da komentarišu svoj odnos. Nakon što su nedavno zajedno viđeni na jednoj privatnoj proslavi u Beogradu, sada se pojavio još jedan snimak koji je ponovo pokrenuo priče o njihovoj bliskosti.

Naime, Jakov je nastupao u Vinkovcu, a Džejla je tom prilikom snimljena u publici. Pevačica je koncert pratila u društvu njegovih prijatelja, a snimak je ubrzo počeo da kruži društvenim mrežama.

Njihovo zajedničko pojavljivanje ponovo je zagolicalo maštu fanova, koji sve glasnije komentarišu da Džejla i Jakov više nemaju potrebu da kriju koliko su bliski.

Sudeći po snimku, Džejla je na njegov nastup ponela i te kako dobro raspoloženje, dok ju je kamera usnimila u opuštenom razgovoru sa Jakovljevim drugaricama, a osmeh na njenom licu govorio je više od 1000 reči.

"Šta li si kod mene zavolela?!"

Podsetimo, Jakov i Džejla uhvaćeni su nedavno i na jednoj proslavi, a snimak od te večeri osvanuo je na društvenim mrežama i privukao veliku pažnju.

Kako se vidi u priloženom, Jakov nije prestajao da gleda u Džejlu, dok im je Nina Badrić pevala na uvce.

Nagađanja o odnosu ovo dvoje mladih ljudi ne prestaju, a pomenuti snimak je dodatno podgrejao priče da između njih postoje romantične emocije. Tokom večeri, njih dvoje su sedeli jedno uz drugo za istim stolom, a Jakov nije skidao pogled sa Džejle.

1/5 Vidi galeriju Jakov Jozinović i Džejla Ramović Foto: Printscreen Instagram

"Šta li si kod mene zavolela, čemu li to nisi odolela" čuli su se stihovi poznate numere, a Jakov je za to vreme gledao u Džejlu i pevao joj, a kamera je zabeležilla taj trenutak. Za to vreme, Džejla se držala preko usta, gledajući ga oduševljeno.

Iako ni on, ni ona nisu potvrdili da su u vezi, domaća javnost ih odavno doživljava kao emotivni par, a kako često na videlo izlaze novi snimci, sve je više znakova kraj puta koji govore samo jedno - nema zvanične potvrde, ali više ni ne kriju svoju bliskost.

Inače, OVDE možete pročitati šta su Jozinovićeve komšije iz Vinkovaca rekle o mladom pevaču, a u galeriji ispod pogledajte odakle je potekao:

1/6 Vidi galeriju Jakov Jozinović Foto: Kurir

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