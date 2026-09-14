Slušaj vest

U centar pažnje domaćih medija došli su upravo Maja Ognjenović i Miloš Teodosić, nakon što je osvanula vest o obnovi njihove veze na koju su stavili tačku pre 13 godina.

Foto: Kurir

U međuvremenu su ljubili druge, Teo je bio u braku sa Jelisavetom Orašanin, dok se Maja na večnu ljubav zaklela Danilu Dači Ikodinović. Kako su oboje ipak stavili tačku na obećani život sa bivšim supružnicima, ponovo su se našli, a prema pisanju "Telegrafa", počeli su i da žive zajedno.

"Nismo uspeli..."

Majin razvod od Dače prošao je tiho, mada su portali brujali o tome, a proslavljeni vaterpolista je jednom prilikom iskreno pričao o njihovom krahu:

1/9 Vidi galeriju Danilo Ikodinović i Maja Ognjenović Foto: Dado Đilas, Twitter, Nemanja Nikolić

- Dok je bilo lepo, bilo je lepo, išlo je i trajalo je, ali kada je krenulo da ne bude lepo, mi smo se potrudili da to ispravimo, nismo uspeli - objasnio je Ikodinović svojevremeno za Novu.

"To je njen izbor, sudbina"

Takođe, Majina majka je samo jednom javno govorila o bivšem zetu:

- Kad je Maja rešila svoj emotivni status sa Danilom Ikodinovićem, tu mi nismo imali šta da kažemo. To je njen izbor - rekla je Bosa Ognjenović tada za Blic i dodala da joj je Dača oduvek bio omiljeni vaterpolista.

1/5 Vidi galeriju Dača Ikodinović i Maja Ognjenović Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES, Dragana Udovčić, Olimpijski komitet Srbije/Ivica Veselinov, Dado Đilas

- Prvi zvaničan susret sa njim bio je u Danilovom restoranu. Pazite kakva je to sudbina, njega sam izdvajala u toj generaciji vaterpolista. Izdvajala sam uvek Ćirića i Danila, i eto on je dopao da mi bude zet. I ne žalim se, Maji je lepo. Danilo je razume - zaključila je majka Maje Ognjenović koja je sa tadašnjim zetom imala ok odnos.

BONUS video: