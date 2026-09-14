"TO JE NJEN IZBOR, SUDBINA" Domaća javnost bruji o pomirenju Maje i Tea, a ovako je njena majka govorila o bivšem zetu Dači Ikodinoviću
- Maja Ognjenović i Miloš Teodosić navodno su obnovili vezu i počeli da žive zajedno, nakon što su ranije bili razdvojeni 13 godina.
- Majka Maje Ognjenović je o Danilu Dači Ikodinoviću rekla da je to bio Majin izbor, uz poruku da joj je bivši zet bio omiljeni vaterpolista.
U centar pažnje domaćih medija došli su upravo Maja Ognjenović i Miloš Teodosić, nakon što je osvanula vest o obnovi njihove veze na koju su stavili tačku pre 13 godina.
U međuvremenu su ljubili druge, Teo je bio u braku sa Jelisavetom Orašanin, dok se Maja na večnu ljubav zaklela Danilu Dači Ikodinović. Kako su oboje ipak stavili tačku na obećani život sa bivšim supružnicima, ponovo su se našli, a prema pisanju "Telegrafa", počeli su i da žive zajedno.
"Nismo uspeli..."
Majin razvod od Dače prošao je tiho, mada su portali brujali o tome, a proslavljeni vaterpolista je jednom prilikom iskreno pričao o njihovom krahu:
- Dok je bilo lepo, bilo je lepo, išlo je i trajalo je, ali kada je krenulo da ne bude lepo, mi smo se potrudili da to ispravimo, nismo uspeli - objasnio je Ikodinović svojevremeno za Novu.
"To je njen izbor, sudbina"
Takođe, Majina majka je samo jednom javno govorila o bivšem zetu:
- Kad je Maja rešila svoj emotivni status sa Danilom Ikodinovićem, tu mi nismo imali šta da kažemo. To je njen izbor - rekla je Bosa Ognjenović tada za Blic i dodala da joj je Dača oduvek bio omiljeni vaterpolista.
- Prvi zvaničan susret sa njim bio je u Danilovom restoranu. Pazite kakva je to sudbina, njega sam izdvajala u toj generaciji vaterpolista. Izdvajala sam uvek Ćirića i Danila, i eto on je dopao da mi bude zet. I ne žalim se, Maji je lepo. Danilo je razume - zaključila je majka Maje Ognjenović koja je sa tadašnjim zetom imala ok odnos.
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