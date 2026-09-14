Slušaj vest

Večeras su se poznata imena domaće estrade sjatila na proslavu u prestonici koju organizuje poznata šminkerka povodom svog 50. rođendana.

Domaćica večeri je izabrala da dekoracija za ovaj povod bude vrlo upečatljiva, a ekipa Kurira vam donosi deo atmosfere i estetike koja nikoga nije ostavila ravnodušnim.

1/3 Vidi galeriju Šminkerka Danijela Foto: Kurir

Na samom ulazu, ugledali smo okrugle crne stolove sa zlatnim detaljima. Na svakom stolu nalazila se specifična dekoracija, kao što je statua ženskog donjeg ekstremiteta. Međutim, ono što je posebno privuklo pažnju jeste velika zlatna maska postavljena na crnu zavesu dok je okružuju dva zlatna ogledala. Sve je bilo spremno za doček zvanica sa estradnog neba, a već se šuška da će ovo gala slavlje svima osati u sećanju.

00:20 Proslava 50. rođendana šminkerke Danijele Izvor: Kurir

Estrada se sjatila

Među prvima je stigla Zorica Marković, koja je u poslednje vreme prepoznatljiva po novom imidžu - afro loknicama. Dok smo razgovarali sa njom, prvo nam je otkrila detalje svog druženja sa šminkerkom, a potom odgovorila na očekivanja da li ćemo je videti u "Pinkovim zvezdama".

- Ona je moja drugarica, mi smo kućni prijatelji. Uvek sam joj se divila i pitala se odakle joj toliko strpljenja - rekla nam je Zorica, a onda počela priču o Viki Miljković, za koju uglavnom nije imala lepe reči. Uprkos tome, Zorica je bila jasna da ne krivi Miljkovićevu za to što nije dobila poziv da bude u žiriju "Pinkovih zvezda", smatrajući da treba da je pozovu.

Foto: Kurir

- Ja mislim da bih zasigurno bila bolja od Viki Miljković, što je dojadila i Bogu i narodu - rekla je ona, a na pitanje o tome da sedne u stolicu žirija u "Zvezdama Granda", rekla je sledeće:

- Ne pričam o tome ne zanima, nego pričam o Pinkovim Zvezdama. Mislim da je trebalo da me pozovu, ali dobro, oni o tome odlučuju - a onda je dodala:

"Zovu me samo u Elitu"

- Oni mene zovu samo u "Elitu". Ali neću više. Nek me zovu jednom, tamo je Zorica, Bosanac, i onaj ludi moj, Designerica i Jeca, razvalili bismo. Pa falim im. Mislim, Viki mi ništa nije uradila, ali je nekako, ne podnosim je nikako. Mislim da mnogo folira.

Na pitanje da li je Viki uticala na to što Zorica nije u žiriju, rekla je sledeće:

- Ne, nije. Odlično ti je pitanje za zvrčku, za dalje nastavljanje nekih svađa, i to nema potrebe. Oni stvarno meni ljudi nisu ništa učinili. Taške, počeo sa mnom da svira, ali ona mi je nekako isuviše isfolirana, zato što ja nju znam još iz Niša, kada nije ni jednu pesmu snimila, tako da - rekla je Zorica ističući da joj se ne dopada Miljkovićkino ponašanje prema Zorici i Kemišu.

1/5 Vidi galeriju Pevačica poželela sve najbolje kumi Foto: Marko Karović, Mirko Tabašević, Kurir

Zorica nam je takođe istakla da je nedavno doživela povredu, ali srećom, ne mora da ide na operaciju:

- Koleno sam zeznula kad sam hranila kuče. Ustala i sve zvezde na nebu prebrojala, a sad fizikalne terapije, pa sam strašna. Biću dobro, Samo da kad ne moram da operišem.

Šta je još rekla pogledajte u videu ispod:

08:47 Zorica Markovic Izvor: Kurir

Olja Karleuša konačno u javnosti

Olja Karleuša privukla je pažnju na događaju gde se pojavila u elegantnoj beloj haljini prekrivenoj šljokicama. Pevačica je odabrala model koji je dodatno naglasio njenu vitku figuru, a evidentno je da je svoju liniju u prethodnim mesecima dovela do zavidnog nivoa.

Na događaj je stigla u društvu supruga koji ju je ispratio do ulaza, a ona je kratko progovorila o zaradi na estradi, u odnosu na onu, koju je mogla ostvariti u pravosuđu:

- Ja kao pevačica, u pravosuđu sam bila kratko. U trenutku kada čovek treba da bira, da li da uveseljava narod, ili da ih brani u sudnici, onda je mikrofon ipak moj izbor - rekla je ona kratko, istakavši da je pevanje odabrala ispred pravosuđa.

03:09 Olja Karleusa Izvor: Kurir

"Daj Bože da mi muža uslikaju sa mlađom ženom"

Na proslavu su pristigli i Steva i Zorana Simeunović, a upravo on je radio prvu pesmu Aleksandri Prijović - "Za nas kasno", zbog toga smo je pitali zbog čega nisu bili na slavlju kod Prije koje je nedavno organizovano u Beogradu.

- Ne znam iskreno. Steva mi ništa nije rekao, ne znam ni da li smo bili pozvani, očigledno nismo. Ali, svakako im želim sve najlepše i devojčici srećan rođendan i krštenje - rekla je ona.

Govorila je i o odnosu sa svojim suprugom i o komentarima na račun razlike u godinama između njih:

- Prevazišli smo priče o razlici u godinama i komentare, daj Bože da Stevu uslikaju sa nekom drugom ženom, može i mlađom pa da se nešto drugo priča - jasna je bila Zorana.

03:19 zorana simeunovic Izvor: Kurir

Kralj Hleba stigao

Na proslavu je stigao i Kralj Hleba, biznismen Dragan Stanković sa lepšom polovinom Aleksandrom koju je nedavno verio.

00:10 Rade jorovic sa suprugom Izvor: Kurir

Inače, više o njegovom gala slavlju povodom 50. rođendana i veridbe možete pročitati OVDE.

Rade Jorović sa suprugom

Rade Jorović se, takođe, pojavio sa suprugom. U prilogu ispod pogledajte kako su izgledali:

00:08 Dragan kralj hleba sa lepsom polovinom Izvor: Kurir

Naša ekipa je usnimila i deo atmosfere kada je žurka počela, a kako je sve izgledalo, pogledajte u prilogu ispod.

00:18 Proslava 50. rođendana šminkerke Danijele Izvor: Kurir

Dok su sedeli za okruglim stolom, pažnju je privlačila plesačica koja se nalazila u centru, svojim nastupom dodatno ulepšavajući atmosferu i raspoloženje među gostima.

BONUS video: