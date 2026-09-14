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Zorica Marković pojavila se na jednoj beogradskoj proslavi, gde je pred kamerama Kurira govorila o aktuelnim dešavanjima na estradi. Pevačica je bila raspoložena za razgovor, a kao i uvek, nije krila svoje mišljenje.

1/5 Vidi galeriju Zorica Marković Foto: Print Kurir, Prin Screen, Pritnscreen

"Bila bih bolja od Viki Miljković"

Ona se osvrnula na mogućnost da je vidimo u "Pinkovim zvezdama", pa bez dlake na jeziku prokomentarisala Viki Miljković.

- Ja mislim da bih zasigurno bila bolja od Viki Miljković, što je dojadila i Bogu i narodu - rekla je ona.

Na pitanje o tome da li bi volela da sedne u stolicu žirija u "Zvezdama Granda", Zorica je bila jasna:

1/5 Vidi galeriju Viki Miljković Foto: Kurir

"Trebalo je da me pozovu"

- Ne pričam o tome, to me ne zanima, nego pričam o "Pinkovim Zvezdama". Mislim da je trebalo da me pozovu, ali dobro, oni o tome odlučuju - rekla je, a onda dodala:

- Oni mene zovu samo u "Elitu". Ali neću više. Nek me zovu jednom, tamo je Zorica, Bosanac, i onaj ludi moj, Designerica i Jeca, razvalili bismo. Pa falim im. Mislim, Viki mi ništa nije uradila, ali je nekako, ne podnosim je nikako. Mislim da mnogo folira.

Zorica je istakla da ne smatra da je Viki uticala na to što nije dobila poziv za žiri, ali je još jednom prokomentarisala koleginicu.

- Ne, nije. Odlično ti je pitanje za zvrčku, za dalje nastavljanje nekih svađa, i to nema potrebe. Oni stvarno meni ljudi nisu ništa učinili. Taške, počeo sa mnom da svira, ali ona mi je nekako isuviše isfolirana, zato što ja nju znam još iz Niša, kada nije ni jednu pesmu snimila, tako da - rekla je Zorica, ističući da joj se ne dopada ponašanje Viki Miljković prema Zorici i Kemišu.

Povredila se

Pevačica je tom prilikom otkrila i da je nedavno doživela povredu kolena, ali da, srećom, neće morati na operaciju.,

08:47 Zorica Markovic Izvor: Kurir

- Koleno sam zeznula kad sam hranila kuče. Ustala i sve zvezde na nebu prebrojala, a sad fizikalne terapije, pa sam strašna. Biću dobro, Samo da kad ne moram da operišem - rekla je ona.

Ko je sve stigao na proslavu u Beogradu, pročitajte OVDE.

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