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Biznismen Dragan Stanković, kog javnost zna i po nadimku Kralj Hleba, uživa u ljubavi sa izabranicom Aleksandrom, koju je nedavno zaprosio, a sada su se zajedno pojavili na jednom beogradskom događaju.

Stanković je za ovu priliku odabrao elegantno belo odelo, dok je njegova verenica zablistala u pripijenoj svetlozelenoj haljini, preko koje je nosila beli sako. Par je zajedno stigao na događaj i odmah privukao pažnju prisutnih.

Njih dvoje su pred fotografima pozirali zagrljeni, a osmesi i bliskost nisu prošli nezapaženo. Posebnu pažnju privukao je i njihov modno usklađen stajling, budući da su oboje odabrali svetle tonove.

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Rade jorovic sa suprugom Izvor: Kurir

Dragan Stanković i njegova izabranica nedavno su svoju vezu podigli na viši nivo, kada ju je biznismen zaprosio. Na gala proslavi u Beogradu pokazali su da im elegantna izdanja i te kako leže, dok su pred objektivima delovali veoma prisno i raspoloženo.

Verio je na gala slavlju

Podsetimo, Dragan Stanković proslavio je jubilarni 50. rođendan na način koji će dugo pamtiti i on i njegovi gosti. Tokom svečane večeri, organizovane u njegovoj vili u Grockoj, usledilo je iznenađenje koje je privuklo najveću pažnju – zaprosio je svoju partnerku Aleksandru, koja je bez razmišljanja prihvatila njegovu ponudu.

Dragan Stanković Foto: Prinrsceen/Instagram

Pred porodicom i brojnim prijateljima, Stanković je tada kleknuo i svojoj izabranici stavio verenički prsten na ruku, nakon čega je usledio gromoglasan aplauz okupljenih. Aleksandra nije krila emocije, a odmah pošto je rekla "da", ponosno je pokazala prsten, dok su njih dvoje razmenjivali zagrljaje i poljupce.

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STARS 12.09.2026. Izvor: Kurir TV