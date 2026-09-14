Slušaj vest

Na jednoj beogradskoj proslavi pojavili su se Zorana i Steva Simeunović, a upravo je Steva, inače poznati muzičar i autor, radio prvu pesmu Aleksandri Prijović - "Za nas kasno je".

Tim povodom Zorana je pred kamerama Kurira govorila o odnosu sa popularnom pevačicom, ali i otkrila zbog čega njih dvoje nisu bili na slavlju koje je Aleksandra nedavno organizovala u Beogradu.

03:19 zorana simeunovic Izvor: Kurir

Na pitanje zbog čega nisu prisustvovali proslavi, Zorana nije krila da nema informaciju da li su uopšte bili pozvani.

- Ne znam iskreno. Steva mi ništa nije rekao, ne znam ni da li smo bili pozvani, očigledno nismo. Ali, svakako im želim sve najlepše i devojčici srećan rođendan i krštenje - rekla je ona.

Zorana se potom osvrnula i na svoj brak sa Stevom Simeunovićem, kao i na komentare javnosti o razlici u godinama između njih. Kako ističe, na takve priče su odavno prestali da obraćaju pažnju, a njihov odnos je, uprkos komentarima, stabilan.

- Prevazišli smo priče o razlici u godinama i komentare, daj Bože da Stevu uslikaju sa nekom drugom ženom, može i mlađom pa da se nešto drugo priča - jasna je bila Zorana.

Na kraju, progovorila je o tome što ne žive zajedno:

- Ne živimo i dalje zajedno i mnogo nam je lepo i mnogo smo srećni. Želje su jedno, mogućnosti drugo, a planovi nešto treće. Sve je uredu, super nam je u braku, nosim burmu.

Ne žive pod istim krovom

Podsećanja radi, osim velikih izazova sa kojima su se susretali, Zorana i Steva su se našli i u praktičnim problemima, a ona je otrikla zašto ne žive pod istim krovom, objasnivši da čekaju uređenje zajedničkog stana.

1/5 Vidi galeriju Pevačica Zorana Simeunović otvoreno je govorila o teškom životu i traumi koju je doživela kada je kao devojčica bila silovana. Foto: Nemanja Nikolić, Pritnscreen/Instagram, Printskrin/Instagram

- I dalje mu kuvam pasulj i nosim u stan. Steva je neko ko voli na kašiku. Sve želje po pitanju kulinarstva, i da se opegla opere, to se radi kod mene u stanu, pa se prenese kod njega. Mi i da živimo u istom stanu, opet bismo bili razdvojeni, jer ja spavam sama sa detetom u krevetu. Nekada je dovoljno sa svojim partnerom da popiješ kafu, ali kvalitetno nego da provedeš ceo dan režeći kao pas na mačku. Nismo se razveli, nije lažan brak. Za sada smo razdvojeni, ali ako Bog da za slavu bi trebalo da se skućimo zajedno - rekla je Zorana Simeunović svojevremeno za Blic.

BONUS video: