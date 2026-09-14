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Kaja Ostojić iznenadila je svoje pratioce potezom na Instagramu. Pevačica je obrisala dosadašnje objave sa profila, zbog čega su mnogi odmah počeli da se pitaju šta se dešava i da li se iza ovog poteza krije nešto veliko.

1/6 Vidi galeriju Kaja Ostojić blista nakon venčanja Foto: ATAIMAGES, Kurir Televizija

Ispostavilo se da Kaja ovim nije želela samo da napravi promenu na društvenim mrežama, već da najavi potpuno novo poglavlje u svojoj karijeri. Nakon više od dve decenije na domaćoj muzičkoj sceni, pevačica se priprema za objavljivanje novog albuma, a "čišćenje" Instagrama deo je čitave priče kojom želi da najavi novu muzičku fazu.

Kaja je potom dodatno zagolicala maštu publike emotivnom porukom, kojom je potvrdila da uskoro stiže projekat na kojem je dugo radila. Ujedno je nagovestila da joj je put do nove muzike doneo brojna lična preispitivanja i emotivne izazove.

"Nešto staro ostavljam iza sebe"

Upravo ovom porukom pevačica je najavila ono što bi, po svemu sudeći, moglo da bude jedno od važnijih poglavlja njene karijere.

- Pre dvadeset godina objavila sam svoj prvi album. Nisam tada mogla da znam koliko života može da stane između dva albuma i koliko verzija mene; koliko ljubavi, poraza, tišine, mraka i ponovnih početaka. Ovaj novi se dugo kuvao. Nastajao je dok sam se borila sa sopstvenim mrakom, pa je možda baš zato najličnija stvar koju sam do sada napravila. Ali ne vraćam se tamo gde sam stala. Ne vraćam se ni ista. Nešto staro ostavljam iza sebe, a nešto novo tek dobija oblik i letim mu na krilima nove muzičke ere i kreacije. 20 godina kasnije, vreme je da se ponovo rodim. Hvala vam što ste bili tu kroz sve moje verzije. Za ovu koja dolazi, ostanite budni - poručila je pevačica.

Inače, Kaja je nedavno proslavila rođendan gala žurkom, detaljnije o tome pročitajte OVDE.

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