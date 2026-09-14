Slušaj vest

Tušna vest potresla je domaću estradu - preminuo je poznati harmonikaš Siniša Džavić. Muzičar i virtuoz na harmonici izgubio je životnu bitku u 67. godini, u rodnim Badovincima kod Bogatića, nakon duge i teške bolesti.

Vest o njegovom odlasku brzo je odjeknula među kolegama i prijateljima, koji se putem društvenih mreža emotivnim porukama opraštaju od muzičara kojeg su tokom višedecenijske karijere izuzetno cenili i poštovali.

1/4 Vidi galeriju Siniša Džavić Foto: IC Media/Printsrkin

Među prvima se oglasio pevač Aleksandar Aca Ilić, koji je sa Džavićem bio dugogodišnji prijatelj i saradnik. Njih dvojicu povezivale su brojne zajedničke uspomene, a posebno put u Australiju davne 1986. godine, kada su zajedno otišli.

"Čovek dobre duše..."

- Ne volim ovakve objave, ali ovog puta moram. Umro je Siniša Džavić. Čovek dobre duše, cenjen i poštovan muzičar. Davne 1986. godine zajedno smo po prvi put došli u Australiju. Siniša je kasnije otišao za stalno u AU, sretali smo se, zajedno nastupali i zauvek ostali prijatelji. Ako je za utehu, dušu je ispustio u svojoj Srbiji, okružen svojim najmilijima. Zbogom dragi prijatelju, zbogom dobri čoveče...- napisao je Ilić uz fotografiju nastalu pre dve godine u Brizbejnu.

Foto: Printscreen

Uz oproštaj, podelio je i stihove koji su dodatno dirnuli javnost:

"Kad srce povede

želja poslednja

Duši lakne, samo tamo

gde je rođena."

Siniša Džavić iza sebe je ostavio bogatu karijeru i neizbrisiv trag u svetu narodne muzike. Rođen i odrastao u Mačvi, harmoniku je zavoleo još kao dečak, a vremenom je postao jedan od najcenjenijih muzičara na svom instrumentu.

Bio je vodeći harmonikaš u orkestru Žarka Josipovića Škule, sa kojim je nastupao širom sveta i sarađivao sa velikim imenima narodne muzike, među kojima su bili Predrag Živković Tozovac i Lepa Lukić.

Tokom višedecenijske karijere sarađivao je sa brojnim estradnim zvezdama, a posebno su se izdvojile njegove dugogodišnje saradnje sa Milošem Bojanićem i Mitrom Mirićem. Pored nastupa, bavio se i studijskim radom, komponovanjem i aranžiranjem, zbog čega je među kolegama stekao nadimak "maestro".

Foto: IC Media/Printsrkin

Iako je poslednjih 17 godina živeo i radio u Australiji, Džavić nikada nije zaboravio rodni kraj. To je potvrdio i svojim poslednjim muzičkim projektom - u maju ove godine objavio je pesmu "Mačvansko slatko", koju je snimio sa Sinišom Tufegdžićem.

Sahrana

Siniša Džavić biće sahranjen sutra u 12 časova na groblju u Badovincima. Porodica, prijatelji, kolege i brojni poštovaoci oprostiće se od velikog umetnika koji je svojim radom ostavio dubok trag u muzici.