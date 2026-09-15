Slušaj vest

Pevačica Nives Celzijus godinama je bila u braku sa nekadašnjim fudbalerom Dinom Drpićem, sa kojim ima dvoje dece. Njihov razvod, međutim, nije odmah doneo mir, a Nives sada otvoreno priznaje da je bilo potrebno dosta vremena i truda kako bi bivši supružnici ponovo mogli normalno da funkcionišu.

Kako je objasnila, prve godine nakon razvoda bile su posebno osetljive, a odnosi među njima daleko od idealnih.

– Kad smo se Dino i ja razilazili, to u nekoj prvoj fazi nije bilo dobro. Taj period lošeg je trajao. Nije samo puf, mi se razvodimo i sad smo kao najbolji prijatelji. Trebao je proći taj proces, da se unormale odnosi - rekla je ona i istakla da je uložila svojski napor.

Nives tvrdi da nije želela da odustane od pokušaja da, prvenstveno zbog dece, sa bivšim suprugom uspostavi odnos u kom neće biti tenzija.

1/12 Vidi galeriju Nives Celzijus Foto: Printskrin/Instagram

– Jako sam se trudila da se to dogodi. Onda u nekom trenutku se i on prilagodio toj situaciji. Skakala sam na trepavicama, samo da dovedemo taj odnos u normalu. I zahvalna sam sada na tome i znam da su deca zahvalna - rekla je pa otkrila da su deca priželjkivala da su se roditelji ranije odlučili na razvod:

Njihova deca, kako je ispričala, danas vide i dobre strane odluke roditelja da se raziđu, posebno jer su uprkos razvodu uspeli da sačuvaju osećaj porodice.

– Koliko znaju recimo da kažu: "Bilo bi nam draže da ste se ranije razišli, jer ne bi morali učestvovati u tim svađama", toliko im je drago da smo opet ostali nekako zajednica, gde oni imaju podršku u svakom trenutku. Nikad nisu dobili utisak da im je neko od roditelja falio - rekla je za InMagazin.

Nives je ranije dodatno iznenadila javnost priznanjem da ona i Dino, uprkos razvodu, i dalje veliki deo vremena provode zajedno, pa čak i pod istim krovom. Njihov odnos danas opisuje kao prijateljski, iako je njen bivši suprug u međuvremenu pronašao novu partnerku.

Foto: Profimedia

Pod istim krovom sa njegovom devojkom

– Nismo razdvojeni, skoro uvek smo zajedno, osim ako nismo na putu ili je on sa svojom devojkom. Odlično funkcioniše, naravno kada duže ostanete sa nekim, dođe do nekih neslaganja, ali do danas, on je i dalje jedan od mojih najboljih prijatelja i i dalje ga neizmerno volim - rekla je Nives u podkastu 'Šou na kvadrat'.

Pevačica je tada progovorila i o Dinovoj devojci, otkrivši da njih dve nemaju blizak odnos, ali da o njoj ima veoma lepo mišljenje.

1/9 Vidi galeriju Nives Celzijus Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram