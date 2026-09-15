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Pevač Darko Lazić oglasio se na društvenim mrežama nakon što se njegovo ime pojavilo u medijskim izveštajima o influenserki Kristini Kiki Živković, koja je javno objavila snimak fizičkog napada za koji tvrdi da ga je preživela 31. maja.

Kurir je prethodno preneo Kikinu ispovest i uznemirujući snimak, kao i njene navode da je slučaj prijavila nadležnim institucijama. U tekstu je navedeno i da je Živkovićeva na društvenim mrežama objavljivala fotografije sa Darkom Lazićem i njegovim pokojnim bratom Draganom, zbog čega je predstavljena kao prijateljica porodice Lazić.

Darko se sada oglasio putem Instagrama i odlučno demantovao da fotografije koje postoje mogu da budu dokaz bilo kakvog bliskog ili prijateljskog odnosa.

– Na brojnim nastupima i privatnim proslavama fotografisao sam se sa velikim brojem ljudi i zaista ne mogu da pamtim svaku osobu sa kojom sam se fotografisao. Jedna fotografija ne može biti dokaz prijateljstva, bliskosti ili bilo kakvog posebnog odnosa – poručio je Lazić.

1/6 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen Kurir

Pevač je zatim naglasio da ne želi da se njegovo ime povezuje sa pričama sa kojima, kako tvrdi, nema nikakve veze.

– Zato zahtevam da se moje ime više ne dovodi u potpuno pogrešan kontekst i da se od mene ne prave deo priča sa kojima nemam nikakve veze.

Lazić je istakao i da želi da u javnosti bude prisutan isključivo zbog svog posla i muzike.

– Ja sam estradni umetnik i želim da se o meni govori zbog moje muzike, pesama, koncerata i nastupa, a ne kroz „sivu hroniku“, kriminal ili tuđe priče i konstrukcije.

Na kraju objave još jednom je jasno odbacio bilo kakvu povezanost sa navodima iz priče.

– Ovim putem još jednom jasno demantujem bilo kakvu povezanost sa navodima koji su objavljeni i molim medije da moje ime ubuduće ne koriste u tom kontekstu – napisao je Darko Lazić.

Podsetimo, Kristina Kika Živković objavila je snimak na kojem se vidi fizički napad, a navela je da je dugo ćutala zbog straha za sebe i porodicu. Istakla je da se obratila nadležnim institucijama i da poseduje dodatne dokaze koje je spremna da im preda.

STOP NASILJU NAD ŽENAMA! Dosta sam ćutala. Dosta sam trpela. Dosta sam se plašila. Sada sam odlučila da progovorim o onome što sam godinama nosila u sebi. Na ovom snimku sam ja. Na njemu se vidi fizički napad koji sam preživela 31. maja. Vidi se nasilje nadamnom i trenutak u kojem ljudi pokušavaju da me zaštite i razdvoje od napadača. Dugo nisam smela da prijavim ono što mi se dešavalo. Ne zato što se nije dogodilo, već zato što sam se plašila za sebe i svoju porodicu. Trpela sam pretnje, nasilje i zastrašivanje i živela u strahu šta bi moglo da se dogodi ako progovorim. Danas više ne želim da ćutim - napisala je.

Gospodin N. R. iz Šapca je osoba sa kojom povezujem ono što sam lično doživela i zbog čega sa se sada obratila nadležnim institucijama. Ne želim da bilo ko donosi presudu preko društvenih mreža - želim da se sve što sam prijavila ispita i da institucije utvrde činjenice. Pored ovog snimka, sačuvala sam i druge dokaze o pretnjama, uznemiravanju i vređanju, kao i objavljivanju mojih privatnih fotografija. Sve to sam spremna da predam nadležnim organima. Posebno želim da kažem da ljudi koji su se te noći našli tu i pokušali da mi pomognu nisu bili slučajni prolaznici. Bili su ljudi koji su se zatekli u objektu i koji su, koliko sam ja doživela i videla, takođe bili izloženi neprijatnostima i nasilju te noći. Ne objavljujem ovo da bih pozvala bilo koga na osvetu, vređanje ili nasilje. Objavljujem jer sam žrtva i više ne želim da se ponašam kao da se ništa nije dogodilo. Niko nema pravo da me tuče. Niko nema pravo da mi preti. Niko nema pravo da me zastrašuje. Niko nema pravo da moje privatne fotografije koristi protiv mene. I niko ne treba da se stidi zato što je preživeo nasilje. Ja se više ne stidim. Ja više ne ćutim. Tražim samo da se čuje moja strana, da se pogledaju dokazi i da nadležni organi urade ono što je njihov posao. STOP NASILJU NAD ŽENAMA. STOP ĆUTANJU. ŽRTVA NIJE KRIVA - napisala je ona.

Inače, Kristina Kika Živković je ugostiteljka iz Šapca, influenserka koju na Instagramu prati više od 13.000 ljudi.

Ona na svom profilu ima nekoliko fotografija i snimaka sa Darkom, kao i njegovim bratom Draganom čiju je smrt teško podnela.

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