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Biznismen Dragan Stanković, poznat i kao „kralj hleba“, pojavio se na jednom privatnom slavlju u društvu svoje izabranice Aleksandre.

Par je za ovu priliku odabrao elegantne kombinacije, a tokom večeri nisu krili koliko uživaju jedno uz drugo. U jednom trenutku prepustili su se emocijama, pa je Dragan na Instagramu podelio fotografiju na kojoj se strastveno ljubi sa Aleksandrom.

Aleksandra je potom pokazala i verenički prsten, čime je ponovo privukla pažnju njihovih pratilaca.

– Pravi ljudi se uvek sretnu na vreme – napisao je on.

Njih dvoje poslednjih meseci ne kriju emocije, a zajedničkim objavama sve češće pokazuju koliko su bliski i koliko uživaju u svom odnosu.

1/5 Vidi galeriju Dragan Stanković Foto: Printscreen/Instagram

Verio je na gala slavlju

Podsetimo, Dragan Stanković proslavio je jubilarni 50. rođendan na način koji će dugo pamtiti i on i njegovi gosti. Tokom svečane večeri, organizovane u njegovoj vili u Grockoj, usledilo je iznenađenje koje je privuklo najveću pažnju – zaprosio je svoju partnerku Aleksandru, koja je bez razmišljanja prihvatila njegovu ponudu.