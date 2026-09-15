KRALJU HLEBA POPUSTILE KOČNICE PORED LEPE ALEKSANDRE: Spopao verenicu na gala proslavi, a ona se pohvalila zlatan prsten (FOTO)
- Dragan Stanković i Aleksandra pojavili su se na privatnom slavlju i razmenili strastveni poljubac pred kamerama.
- Aleksandra je pokazala verenički prsten, a Stanković je poručio da se pravi ljudi uvek sretnu na vreme.
Biznismen Dragan Stanković, poznat i kao „kralj hleba“, pojavio se na jednom privatnom slavlju u društvu svoje izabranice Aleksandre.
Par je za ovu priliku odabrao elegantne kombinacije, a tokom večeri nisu krili koliko uživaju jedno uz drugo. U jednom trenutku prepustili su se emocijama, pa je Dragan na Instagramu podelio fotografiju na kojoj se strastveno ljubi sa Aleksandrom.
Aleksandra je potom pokazala i verenički prsten, čime je ponovo privukla pažnju njihovih pratilaca.
– Pravi ljudi se uvek sretnu na vreme – napisao je on.
Njih dvoje poslednjih meseci ne kriju emocije, a zajedničkim objavama sve češće pokazuju koliko su bliski i koliko uživaju u svom odnosu.
Verio je na gala slavlju
Podsetimo, Dragan Stanković proslavio je jubilarni 50. rođendan na način koji će dugo pamtiti i on i njegovi gosti. Tokom svečane večeri, organizovane u njegovoj vili u Grockoj, usledilo je iznenađenje koje je privuklo najveću pažnju – zaprosio je svoju partnerku Aleksandru, koja je bez razmišljanja prihvatila njegovu ponudu.
Pred porodicom i brojnim prijateljima, Stanković je tada kleknuo i svojoj izabranici stavio verenički prsten na ruku, nakon čega je usledio gromoglasan aplauz okupljenih. Aleksandra nije krila emocije, a odmah pošto je rekla "da", ponosno je pokazala prsten, dok su njih dvoje razmenjivali zagrljaje i poljupce.