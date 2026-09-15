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Kao bomba odjeknula je vest da su Maja Ognjenović i Miloš Teodosić ponovo zajedno. Ono što je počelo kao sportska podrška, prema saznanjima Kurira, preraslo je u iskrenu komunikaciju kakvu godinama nisu imali. Još u junu Kurir je prvi otkrio da su nekadašnji partneri ponovo u kontaktu, a od tada se njihov odnos, prema rečima izvora bliskih košarkašu, razvijao korak po korak.

1/5 Vidi galeriju Ponovo srećna i slobodna Foto: Beta Dragana Stjepanovic, Srdjan Stevanovic/Srdjan Stevanovic/STARSPORT, Printskrin/Instagram

Maja je tako posle razvoda od bivšeg vaterpoliste Danila Ikodinovića našla utehu u bivšem vereniku s kojim je bila četiri godine u vezi.

Kako smo ranije pisali, jedan od ključnih razloga što se razvela od Danila Dače Ikodinovića prošle godine, s kojom je proveo osam godina u braku, bila je treća osoba. Pre braka s Majom, Danilo je bio u braku s Natašom Bekvalac, dok je još ranije voleo Anju, ženu koja je do danas ostala prava misterija za javnost.

"O mojoj prvoj supruzi niko ne piše"

Naime, njegova prva supruga Anja, sa kojom je dobio naslednicu Andreu, se nikada nije eksponirala u javnosti. Anja se za Danila udala 2000. godine i podarila mu ćerku Andreu, koja je sada već odrasla devojka.

1/5 Vidi galeriju Danilo Ikodinović Foto: Dragana Udovičić

Ipak, ovaj brak nije dugo potrajao, a Danila i Anja razveli su se 2003. godine.

O životu Danilove prve supruge se ne zna mnogo, budući da živi daleko od medijske pažnje, a sportista je jednom prilikom, izjavio:

– Evo, moja prva žena je prelepa, pa zašto o njoj niko nije pisao? Ko želi senzaciju, taj je i dobije.

Pravi razlog razvoda od Maje