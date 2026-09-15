PRVA ŽENA DANILA IKODINOVIĆA JE PRAVA ENIGMA: Voleo je Maju i Natašu, a o Anji niko ništa ne zna: Moja prva supruga je prelepa
- Danilo Ikodinović je bio u braku s Anjom, koja se nikada nije eksponirala u javnosti i sa njom ima ćerku Andreu.
- Brak je sklopljen 2000, a razvod je usledio 2003. godine, dok je sportista jednom rekao da je njegova prva žena prelepa.
Kao bomba odjeknula je vest da su Maja Ognjenović i Miloš Teodosić ponovo zajedno. Ono što je počelo kao sportska podrška, prema saznanjima Kurira, preraslo je u iskrenu komunikaciju kakvu godinama nisu imali. Još u junu Kurir je prvi otkrio da su nekadašnji partneri ponovo u kontaktu, a od tada se njihov odnos, prema rečima izvora bliskih košarkašu, razvijao korak po korak.
Maja je tako posle razvoda od bivšeg vaterpoliste Danila Ikodinovića našla utehu u bivšem vereniku s kojim je bila četiri godine u vezi.
Kako smo ranije pisali, jedan od ključnih razloga što se razvela od Danila Dače Ikodinovića prošle godine, s kojom je proveo osam godina u braku, bila je treća osoba. Pre braka s Majom, Danilo je bio u braku s Natašom Bekvalac, dok je još ranije voleo Anju, ženu koja je do danas ostala prava misterija za javnost.
"O mojoj prvoj supruzi niko ne piše"
Naime, njegova prva supruga Anja, sa kojom je dobio naslednicu Andreu, se nikada nije eksponirala u javnosti. Anja se za Danila udala 2000. godine i podarila mu ćerku Andreu, koja je sada već odrasla devojka.
Ipak, ovaj brak nije dugo potrajao, a Danila i Anja razveli su se 2003. godine.
O životu Danilove prve supruge se ne zna mnogo, budući da živi daleko od medijske pažnje, a sportista je jednom prilikom, izjavio:
– Evo, moja prva žena je prelepa, pa zašto o njoj niko nije pisao? Ko želi senzaciju, taj je i dobije.
Pravi razlog razvoda od Maje
Podsetimo, iako su mediji pisali da je razlog rastanka Ikodinovića s Majom nakon osam godina braka to što je bivši sportista rešio da živi u Italiji, tačnije u Trstu, izgleda da je istina mnogo drugačija. Nikakva preseljenja nisu narušila ovaj odnos, već Dačina nova-stara ljubav s voditeljkom. Atraktivnu plavušu su povezivali s mnogim moćnim muškarcima iz javnog života, iako to nikad nije htela da prizna. Poznato je da je pratila na turneji jednog poznatog muzičara koji je s naših prostora i priznat je u svetu. Kako su tada pisali pojedini mediji, on se na koncertima uvek pojavljivao s njom. Nakon turneje po inostranstvu, voditeljka se pojavila na jednom koncertu tog muzičara u Srbiji, ali tada medijima nije dozvolila da je slikaju, jer je istakla da je došla da podrži prijatelja, a ne da se slika.