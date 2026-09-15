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Frizer Stevan Radivojević godinama važi za jednog od najtraženijih frizera među pripadnicima domaće estrade, a posebno je blizak sa porodicom Ražnatović. Stevan je poznat kao prijatelj Anastasije i Cece Ražnatović, dok njegove frizerske usluge koristi i Cecina sestra Lidija Ocokoljić, kao i brojne druge poznate pevačice.

Foto: Dragan Jovanović

Radivojević je veoma aktivan na društvenim mrežama, gde sa pratiocima često deli detalje iz privatnog života, ali i trenutke sa posla. Ovoga puta je na TikToku odgovarao na pitanja svojih pratilaca, a jedno od njih posebno je privuklo pažnju.

Budući da već godinama sarađuje sa porodicom Ražnatović, Stevan je upitan da li mu smeta što ga mnogi nazivaju upravo "Cecinim frizerom".

- Meni lično ne smeta, ali znam da njoj smeta. Ona stalno govori kako ja imam svoje ime i prezime, čak i umetničko ime. Tako da, ja nisam Cecin frizer jer nisam u Cecinom vlasništvu, ali joj jesam saradnik i ja mislim najomiljeniji. Čekamo Cecu da vidimo šta će da kaže na ovo - rekao je Stevan.

Saznao koja poznata ličnost mu je smestila batine

1/7 Vidi galeriju Stevan Radivojević govorio je o skandalu koji je doživeo, rijalitiju u kom je pobedio, nekretnini koju trenutno gradi, ali i Ceci, Lidiji i Anastasiji Foto: Kurir Televizija, Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Podsetimo, kako tvrdi, bio je žrtva ozbiljnog napada za koji krivi poznatu ličnost.

– Desio se jeziv upad u moj salon. Petorica muškaraca su upala, oborila me na pod i pretila mi. Što se tiče nje lično, želim joj spasenje, jer joj je ono potrebno. Ima decu i želim joj da pronađe pravi put, kako niko ne bi ispaštao zbog njenih grehova, kao što sam ja tada ispaštao – rekao je Stevan.

On je dodao da ne želi da joj daje ni pozitivan ni negativan publicitet, jer, kako kaže, ona to voli, ali je naglasio da bi mogao da iznese detalje ukoliko se njeno ponašanje promeni.

– Godinama sam joj želeo loše, ali to više nije tako. Danas joj želim da pronađe svoj put, jer namestiti takvu stvar nekome ko može da ti bude sin, govori o velikoj zlobi – ispričao je bez zadrške.

Nepoznati momci mu provalili u salon

1/5 Vidi galeriju Stevan Radivojević Foto: JTI, Kurir, Antonio Ahel/ATAImages

Podsetimo, frizer Stevan Radivojević ispričao je da su mu nepoznati momci provalili u salon tražeći da im plati 5.000 evra.

Kako je u jednoj emisiji ispričao, našao se u neprijatnoj situaciji kada mu je bila ponuđena saradnja koju je prihvatio. Ne sluteći da je reč o prevari, došlo je do iznude novca kada je vlasnica, koja je bila pokretač kompenzacije, od njega tražila da za proizvod plati 5.000 evra.

- Imao sam pokušaj iznude novca i to mi je bilo jako ružno. Bila je u pitanju kompenzacija putem Instagrama i onda su se pojavili ljudi da mi traže novac za to što sam dobio, za reklamu. Tražili su novac, bilo je pitanje zašto ja to nisam platio. Došli su mi ljudi u salon da me pitaju kada ću ja to da platim i to 5.000 evra. Naravno nisam dao novac, zvao sam policiju - započeo je Stevan Radivojević priču.

Na kraju, Stevan Radivojević odlučio je da ne pokreće postupak protiv momaka, jer kako kaže, za sve je glavni krivac bila devojka.

- Nisam želeo da ti momci koji su došli odgovaraju, jer su to neki opasni momci sa Novog Beograda, jer oni su momci koji su samo došli da naplate dug jer im se drugarica žalila da ja nešto neću da im platim. Tek kada su ti ljudi seli sa mnom, skapirali su da ja ništa nisam kriv. Meni je njih bilo žao i baš zato ih nisam ni teretio i samo su kolateralna šteta - završio je frizer Cece Ražnatović u emisiji "Usput show".