Slušaj vest

Atina Tošić uskoro će započeti novo životno poglavlje van Srbije. Njena majka Jelena Karleuša potvrdila je da će njena starija ćerka otići u Milano, gde će studirati modni menadžment na jednom prestižnom univerzitetu.

Starija pevačicina naslednica već je otišla u Milano, sudeći po objavama na društvenim mrežama.

​Atina je pozirala ispred čuvene milanske katedrale Duomo u elegantnom crnom izdanju, dok je na drugoj fotografiji u prvom planu fascinantna arhitektura ove svetske atrakcije.

1/3 Vidi galeriju Atina Tošić Foto: Printscreen

Prestižan univerzitet

Inače, univerzitet koji je upisala Atina jedan je od najprestižnijih na svetu kada je reč o modnom menadžmentu.

Prema javno dostupnim podacima na internetu, godišnja školarina na ovom institutu za studente koji dolaze iz zemalja van Evropske unije iznosi 25.800 evra, dok se za upis dodatno plaća 4.000 evra. Upisnina se, prema podacima ustanove, plaća svake godine.

To znači da bi jedna godina studija, prema trenutno objavljenim cenama na sajtu fakulteta, koštala 29.800 evra.

Program traje tri godine i nosi 180 ECTS bodova, a diploma je priznata u okviru italijanskog sistema visokog obrazovanja.

90.000 evra za tri godine studiranja

Dakle, ukoliko bi Atina pohađala program u ovom cenovnom rangu, porodica bi za njeno trogodišnje školovanje mogla da izdvoji skoro 90.000 evra, i to bez troškova stanovanja, hrane, prevoza i svakodnevnog života u Milanu.

Program modnog menadžmenta nije klasičan smer modnog dizajna. Studenti se obrazuju za poslovnu stranu modne industrije, a među oblastima su upravljanje modnim brendom, poslovni razvoj, projektni menadžment, komunikacija, preduzetništvo i analiza tržišnih trendova. Među zanimanjima za koja se studenti pripremaju navode se brend menadžer, bajer, merčendajzer, retail i wholesale menadžer, menadžer operacija i biznis analitičar.

1/4 Vidi galeriju Atina Tošić, starija ćerka muzičke zvezde Jelena Karleuša i nekadašnjeg fudbalera Duško Tošić, veoma je aktivna na društvenim mrežama, gde svojim objavama redovno privlači pažnju pratilaca. Foto: Printscreen

Traže stan

Kako je Jelena nedavno otkrila, za Atinu traže stan u Milanu, a primarni cilj im je njena potpuna bezbednost.

​Karleuša i Duško su se dogovorili da neće ostavljati ćerku samu, već će se stalno smenjivati u Milanu kako bi neko od roditelja uvek bio uz nju.