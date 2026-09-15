Slušaj vest

Svetlana Ceca Ražnatović godinama važi za jednu od najimućnijih pevačica na domaćoj estradi, a svoje bogatstvo ulaže i u luksuzne nekretnine na atraktivnim lokacijama. Njeno ime godinama se povezuje sa brojnim vrednim objektima, od velelepne vile u Beogradu i kuće u rodnoj Žitorađi, pa sve do luksuzne nekretnine na Kipru i stana na crnogorskom primorju.

Foto: Kurir, ATAIMAGES

Pevačica je tokom godina uređivala i prilagođavala svoje domove, a pojedini detalji o njenim nekretninama posebno privlače pažnju javnosti. Od prostranih dvorišta i bazena do posebnih prostorija i luksuzno uređenih enterijera, Cecina imovina svedoči o životu u raskoši.

Ipak, najpoznatija je svakako njena velelepna vila u Ulici Ljutice Bogdana u Beogradu, u kojoj Ceca već decenijama živi sa svojom porodicom. Ovo luksuzno zdanje godinama privlači pažnju javnosti, kako zbog lokacije, tako i zbog svog izgleda i sadržaja.

Kuća ima više spratova, veliko dvorište i veoma visok stepen privatnosti, budući da je okružena visokim zidovima. Enterijer je godinama prilagođavan Cecinom ukusu. U vili je naknadno napravljen i bazen, kao i prostor za saunu i masažu.

Ceca je nedavno počela da renovira deo objekta. Planirano je zastakljivanje terase na poslednjem spratu i uređenje posebnog prostora koji bi koristili njen sin Veljko, snaja Bogdana i njihova deca nakon preseljenja u Beograd.

Vila na Kipru

1/13 Vidi galeriju Cecina vila na Kipru atrakcija za turiste. Foto: Kurir

Pored beogradske vile, jedna od najpoznatijih Cecinih nekretnina nalazi se na Kipru, u Aja Napi. Ova luksuzna vila ima oko 600 kvadratnih metara i da ju je Ceca kupila 2006. godine, i to na kredit.

Posebno je zanimljivo što se u dvorištu vile nalazi velika kapela ukrašena freskama, koju su osveštali sveštenici Srpske pravoslavne crkve. U sklopu imanja nalazi se i veliki bazen, dok je cela kuća uređena prema željama pevačice. Ceca je više puta govorila da na Kipru pronalazi mir i da tamo rado boravi.

Kuća u Žitorađi

1/6 Vidi galeriju Ceca Ražnatović - kuća u Žitorađi Foto: Nikola Anđić / Kurir, Aleksandar Maksić

Ceca poseduje i veliku kuću u rodnoj Žitorađi, a vila se prostire na više od 2.000 kvadratnih metara. Posebno se izdvaja sopstveni lift koji vodi direktno do Cecinog apartmana, kao i veliki dnevni boravak uređen po njenom ukusu.

Ova kuća se često opisuje kao Cecina rodna kuća i jedna je od najimpozantnijih nekretnina koje se vezuju za njenu porodicu.

Stan u Bečićima

1/7 Vidi galeriju Ceca Ražnatović Foto: Kurir, Kurir, Nemanja Nikolić, Antonio Ahel/ATAImages, Nenad Kostić

Ceca ima i nekretninu na crnogorskom primorju, u Bečićima površine 113 kvadratnih metara. Stan je moderan i minimalistički uređen.

To je zanimljiva nekretnina jer se o njoj u javnosti znatno manje govorilo nego o vili na Dedinju i kući na Kipru.